< sekcia Zahraničie
Polícia zadržala päť osôb pre nelegálny vývoz tovaru do Ruska
Vyšetrovatelia uviedli, že zadržané osoby využili spoločnosť so sídlom v Lübecku pri Baltskom mori na nákup priemyselných tovarov a ich export do Ruska.
Autor TASR
Berlín 2. februára (TASR) - Nemecká polícia v pondelok zadržala päť osôb podozrivých z vývozu tovaru do Ruska v hodnote najmenej 30 miliónov eur vrátane zásielok pre zbrojárske firmy. Podľa prokuratúry ide o porušenie sankcií uvalených Európskou úniou. TASR sa odvoláva na správy agentúr DPA a AFP.
Podozrivých zadržali počas celoštátneho zásahu zameraného na rozsiahlejšiu zločineckú sieť, ktorá mala Moskve umožniť obchádzať sankcie EÚ zavedené po začiatku vojny na Ukrajine.
Vyšetrovatelia uviedli, že zadržané osoby využili spoločnosť so sídlom v Lübecku pri Baltskom mori na nákup priemyselných tovarov a ich export do Ruska.
Po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 EÚ zaviedla rozsiahle ekonomické sankcie vrátane obmedzení v oblasti obchodu, financií, energetiky, priemyslu, dopravy a luxusného tovaru s cieľom oslabiť schopnosť Ruska pokračovať vo vojne. Rusko sa pokúša sankcie obchádzať napríklad prostredníctvom fiktívnych spoločností alebo tzv. tieňovej flotily, píše DPA.
Podozrivých zadržali počas celoštátneho zásahu zameraného na rozsiahlejšiu zločineckú sieť, ktorá mala Moskve umožniť obchádzať sankcie EÚ zavedené po začiatku vojny na Ukrajine.
Vyšetrovatelia uviedli, že zadržané osoby využili spoločnosť so sídlom v Lübecku pri Baltskom mori na nákup priemyselných tovarov a ich export do Ruska.
Po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 EÚ zaviedla rozsiahle ekonomické sankcie vrátane obmedzení v oblasti obchodu, financií, energetiky, priemyslu, dopravy a luxusného tovaru s cieľom oslabiť schopnosť Ruska pokračovať vo vojne. Rusko sa pokúša sankcie obchádzať napríklad prostredníctvom fiktívnych spoločností alebo tzv. tieňovej flotily, píše DPA.