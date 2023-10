Polícia zadržala podozrivých z opľúvania kresťanov aj kostolov

Tel Aviv 4. októbra (TASR) - Izraelská polícia zadržala päť osôb, ktoré sú podozrivé z toho, že opľúvali kresťanských pútnikov alebo vchody do kostolov. K incidentom došlo v uliciach jeruzalemského Starého mesta, ktoré je významným pútnickým miestom kresťanov.



Ako informovala agentúra DPA, polícia pristúpila k zadržaniu podozrivých na základe videozáznamu. Zadržaní, medzi ktorými je aj jedna neplnoletá osoba, patria do komunity ultraortodoxných židov.



Videozáznam vyvolal ostrú kritiku zo strany izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a popredných izraelských rabínov.



Netanjahu vo svojom vyhlásení ubezpečil, že Izrael je plne odhodlaný chrániť posvätné právo ľudí na vyznávanie svojej viery i na púť na posvätné miesta všetkých vierovyznaní.



Veliteľ polície pre mesto Jeruzalem Doron Turgeman označil incident za nepekný a upozornil, že prejavy averzie nebudú tolerované bez ohľadu na to, či sa týkajú kresťanov, moslimov alebo židov. Avizoval, že bude vytvorená špeciálna pracovná skupina s cieľom aktívnejšie zasahovať proti prejavom náboženskej nevraživosti.



Izraelský policajný prezident Kobi Šabtaj tiež kritizoval prejavy náboženskej bigotnosti v Jeruzaleme, pričom vyhlásil, že "akýkoľvek akt nenávisti z náboženských dôvodov je škvrnou, ktorá kazí atmosféru v Izraeli a najmä v Jeruzaleme".



Zdôraznil, že "Jeruzalem je symbolom všetkých náboženstiev a takým aj zostane", a zaviazal sa zaistiť bezpečnosť turistov a pútnikov všetkých vierovyznaní.



DPA doplnila, že kresťania v Izraeli zaznamenali v poslednom období nárast prejavov nepriateľstva voči svojej komunite, a to najmä v Jeruzaleme. Kresťania sú v Izraeli veľmi malou menšinou - predstavujú len dve percentá z desiatich miliónov obyvateľov tejto krajiny.