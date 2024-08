Polícia zadržala predpokladaného páchateľa útoku nožom v Solingene

Berlín 25. augusta (TASR) - Nemecká polícia v sobotu zadržala predpokladaného páchateľa útoku nožom v piatok na mestských slávnostiach v meste Solingen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorý si vyžiadal tri obete a osem zranených, oznámil krajinský minister vnútra Herbert Reul. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Reul v televízii ARD uviedol, že ide o "skutočného podozrivého", po ktorom polícia pátrala a zaistila aj dôkazy. V súčasnosti ho vypočúvajú. Hovorca krajinského ministerstva potvrdil, že sa muž úradom prihlásil sám. Podľa týždenníka Der Spiegel bolo mužovo oblečenie špinavé a pokryté krvou.



Der Spiegel informoval, že zadržanou osobou je 26-ročný Sýrčan, ktorý prišiel do Nemecka koncom roka 2022 a požiadal o azyl.



K útoku došlo v piatok večer na námestí Fronhof počas osláv 650. výročia založenia mesta. O život prišli dvaja muži a jedna žena. Päť osôb utrpelo vážne zranenia.



Polícia v sobotu zadržala 15-ročného chlapca, ktorý by podľa nej mohol byť spojený s útokom. Neskôr informovali o zadržaní ďalšej osoby. Polícia však uviedla, že nemôže poskytnúť viac podrobností o tejto osobe ani o jej súvislosti s útokom, píše Reuters.



K zodpovednosti za piatkový útok sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Na sieti Telegram napísala, že útok je "pomstou za moslimov v Palestíne a všade", čím zjavne narážala na vojnu Izraela a hnutia Hamas v Pásme Gazy, píše AFP.



IS však bezprostredne neposkytla žiadne dôkazy pre svoje tvrdenie a podľa Reuters nie je jasné, aký blízky vzťah bol medzi útočníkom a teroristickou organizáciou.



Nemecká prokuratúra v sobotu uviedla, že nevylučuje teroristický motív tohto činu.