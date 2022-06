Polícia zadržala ruského opozičného politika Jašina,tvrdí jeho právnik

Moskva 28. júna (TASR) - Popredného ruského opozičného politika Iľju Jašina zadržala v pondelok v Moskve polícia. Oznámila to politikova priateľka, ruská novinárka Irina Bablojanová a jeho právnik Vadim Prochorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bablojanová, novinárka a moderátorka v súčasnosti nefungujúcej rozhlasovej stanice Echo Moskvy, na sociálnych sieťach uviedla, že polícia zadržala Jašina v čase, keď boli spolu na prechádzke v parku.



"Prechádzala som s mojím kamarátom Iľjom Jašinom v parku... pristúpili k nám policajti a nevedno kam vzali Iľju," uviedla novinárka na sociálnej sieti Facebook.



Zadržanie Jašina potvrdil aj jeho právnik Vadim Prochorov, ktorý zastupuje viacerých predstaviteľov ruskej opozície. Podľa Prochorova sa Jašin nachádza vo väzbe pre údajne neuposlúchnutie príslušníka polície. Podľa právneho zástupca sa súd s Jašinom v tejto veci bude konať pravdepodobne v utorok 28. júna.



"Na policajnom oddelení v Lužnikách (časť Moskva) ma nepustili k zadržanému Iľjovi Jašinovi," uviedol Prochorov na sociálnej sieti Twitter.



Agentúra Reuters však upozorňuje, že sa jej nepodarilo nezávisle overiť ani informácie, ktoré poskytol Prochorov a Bablojanová, keďže ruské úrady doposiaľ nepotvrdili zadržanie Jašina.



Zadržanie tohto ruského opozičného politika je poslednou udalosťou v dlhotrvajúcom zasahovaní proti oponentom Kremľa. Najvyššie postaveným zadržaným ruským politikom sa v rámci tohto zásahu stal ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj, ktorý bol odsúdený na 11 a pol roka väzenia.



Agentúra Reuters zároveň pripomína, že Jašin, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva mestskej časti Moskva Krasnoseľskij, tiež otvorene odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu. Od jej začiatku boli pritom na protivojnových protestoch zadržané tisícky ľudí.



"Ostávam v Rusku," napísal Jašin 7. marca na sociálnej sieti Twitter. "Rusi a Ukrajinci by sa nemali navzájom zabíjať. Ak je mi predurčené skončiť vo väzení za protivojnové vyjadrenia, tak to budem dôstojne akceptovať," dodal vtedy politik.