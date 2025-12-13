Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zadržala skupinu pašujúcu hašiš z Maroka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Počas razií v provinciách Malaga, Almería a Murcia zaistila polícia jeden vrtuľník, 657 kilogramov hašiša, päť strelných zbraní, hotovosť a niekoľko vozidiel.

Autor TASR
Madrid 13. decembra (TASR) - Španielska polícia v sobotu oznámila, že zmarila činnosť zločineckého gangu, ktorý do krajiny pašoval hašiš z Maroka pomocou vrtuľníkov. V rámci operácie, na ktorej sa podieľali aj marocké, belgické a švédske bezpečnostné zložky, bolo zadržaných šesť osôb. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Civilná garda vo svojom oficiálnom vyhlásení uviedla, že vrtuľníky dokázali prepraviť 500 až 900 kilogramov drog. Tie skupina uskladňovala na vidieku a v skladoch v južnom Španielsku, odkiaľ ich následne po cestách distribuovala do iných európskych krajín.

AFP ozrejmuje, že Španielsko je vzhľadom na svoju blízkosť k Maroku a úzke vzťahy s Latinskou Amerikou kľúčovým vstupným bodom pre drogy do Európy. Pašovanie však podľa nej vo väčšine prípadov prebieha po mori.
