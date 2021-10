Polícia zadržala študenta, ktorý strieľal na strednej škole v Texase

Arlington 6. októbra (TASR) - Polícia zadržala 18-ročného študenta, ktorý v stredu spustil streľbu na strednej škole v Arlingtone v americkom štáte Texas. Informovala o tom agentúra AP.



"Podozrivý bol bez kladenia odporu vzatý do väzby a obvinený z viacnásobného ublíženia na zdraví so zbraňou. Väčšina študentov zo strednej školy Timberview bola bezpečne evakuovaná. Ďakujeme všetkým za pomoc," uviedlo na Twitteri miestne policajné oddelenie.



Zástupca arlingtonského policajného šéfa Kevin Kolbye uviedol, že zranenia utrpeli štyria ľudia, z ktorých dvaja boli postrelení. Troch zranených previezli do nemocnice, zatiaľ čo štvrtá osoba lekárske ošetrenie odmietla.



Na Twitteri polícia neskôr zverejnila aj totožnosť a fotografiu mladíka podozrivého zo streľby, ktorým je 18-ročný Timothy George Simpkins.



Arlington je súčasťou metropolitnej oblasti Dallas-Fort Worth.



Na záberoch z televízie bolo v okolí školy vidieť množstvo policajtov, ktorí prehľadávali rozľahlý školský areál, a tiež sanitky a hasičské autá. Na záberoch boli aj školské autobusy pripravené na evakuáciu študentov.



Správa o streľbe prišla iba niekoľko dní po piatkovom incidente na strednej škole v inom texaskom meste Houston, kde páchateľ postrelil riaditeľa školy.