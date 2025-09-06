< sekcia Zahraničie
Polícia zadržala tínedžera podozrivého z plánovania viacerých útokov
Mladíka zadržali v pondelok v jeho dome v regióne Sarthe. Podľa zdrojov sa pokúsil utiecť pred políciou a utrpel ľahké zranenia.
Autor TASR
Paríž 6. septembra (TASR) - Francúzske orgány zadržali 17-ročného tínedžera, ktorý je podozrivý z prípravy útokov na veľvyslanectvá alebo oficiálne budovy, uviedli v sobotu pre agentúru AFP zdroje oboznámené s vyšetrovaním, píše TASR.
Jeden zdroj uviedol, že polícia počas prehliadky v jeho dome našla sľub vernosti skupine Islamský štát a zoznam škôl v meste Le Mans. Vedľa tohto zoznamu mal napísané aj množstvo litrov, ktoré sa podľa predpokladov mohlo vzťahovať na prísady na zápalné zariadenia alebo chemické výbušniny, tvrdí francúzska tlačová agentúra.
Tínedžer je tiež podozrivý z plánovania útokov na veľvyslanectvá Izraela, Británie a Spojených štátov, francúzskeho ministerstva vnútra, rôznych sídel médií - všetky sa nachádzajú v Paríži - ako aj na Európsky parlament v Štrasburgu.
AFP tvrdí, že protiteroristická prokuratúra ale aj právnik mladíka sa odmietli vyjadriť k prípadu.
Jeden zo zdrojov tvrdí, že tínedžer sa údajne priznal k plánovaniu mnohých z údajných činov. Mladík údajne povedal, že bol odhodlaný uskutočniť svoje plány. Zatiaľ však nepodnikol žiadne kroky k ich realizácii, pretože išlo o rozsiahle útoky, uviedol zdroj.
Francúzske protiteroristické orgány v uplynulých dvoch rokoch častejšie upozorňovali pred zapájaním sa maloletých do radikálnych plánov. Protiteroristická prokuratúra v apríli uviedla, že v roku 2023 zaznamenala 15 takýchto prípadov, v roku 2024 ich bolo 18 a v prvej polovici roka 2025 evidovali 11 prípadov. S najnovším prípadom sa celkový počet maloletých zapojených do takýchto prípadov za tento rok zvýšil na najmenej 14, informuje AFP.
