Polícia zadržala už 200 ľudí, v kazašskej Alma-Ate pokračujú nepokoje

Nursultan 5. januára (TASR) - Kazašské bezpečnostné zložky vystrelili v stredu omračujúce granáty do davu viac než 1000 demonštrantov smerujúcich k radnici v meste Alma-Ata, uviedol spravodajca agentúry AFP.



Podľa agentúry TASS demonštranti už vtrhli do budovy radnice, AFP však tieto informácie nevedela bezprostredne potvrdiť.



Polícia zadržala už najmenej 200 ľudí počas bezprecedentnej vlny nepokojov, ktoré vypukli po prudkom náraste ceny skvapalneného ropného plynu (LPG), približuje AFP.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v snahe upokojiť situáciu v krajine v stredu prijal demisiu vlády premiéra Askara Mamina. Jeho právomoci bude do vytvorenia nového kabinetu vykonávať podpredseda vlády Alichan Smajlov, uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie.



Protest v Alma-Ate vypukol ešte v utorok večer. Polícia sa dav viac ako 5000 ľudí pokúsila rozohnať slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi. Protesty pred pár dňami vypukli aj v ďalších mestách aj v Mangystauskej oblasti.



Tokajev zároveň v stredu vyhlásil v Mangystauskej oblasti a v Alma-Ate výnimočný stav, ktorý bude trvať do 19. januára. V oboch oblastiach bude platiť zákaz vychádzania v čase od 23.00 h do 7.00 h, ako aj obmedzenie pohybu mimo miest.



Úrady v Mangystauskej oblasti v reakcii na lokálne demonštrácie už v utorok večer oznámili, že obnovujú cenový strop (v prepočte 0,097 eura) za liter LPG.



Zvýšenie cien LPG je podľa demonštrantov nespravodlivé vzhľadom na skutočnosť, že Kazachstan je vývozcom plynu a ropy a má bohaté energetické zásoby, približuje AFP. Vláda zrušenie cenového stropu argumentovala tým, že nízka cena LPG je neudržateľná.