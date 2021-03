V Bielorusku zadržala polícia pred protestami desiatky ľudí

Minsk 25. marca (TASR) - Bieloruské úrady zintenzívnili pred plánovanými protestmi zásahy voči predstaviteľom opozície, pričom v stredu zadržali desiatky ľudí. Polícia podľa vyjadrenia ľudskoprávnej organizácie Viasna zadržala v tento deň prinajmenšom 42 ľudí v celkovo desiatich bieloruských mestách, informuje agentúra AP.



Opozícia plánuje vo štvrtok protesty, a to pri príležitosti tzv. Dňa slobody, pripomínajúceho výročie vyhlásenia prvej Bieloruskej ľudovej republiky, ktorá existovala od marca 1918 len necelý rok.



Hromadné protesty vypukli v Bielorusku bezprostredne po ohlásení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb z vlaňajšieho augusta. Podľa nich zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko so ziskom vyše 80 percent odovzdaných hlasov, zatiaľ čo jeho rivalka Sviatlana Cichanovská dostala len desať percent.



Bieloruská opozícia označila voľby za zmanipulované, pričom ako ich právoplatnú víťazku vníma práve Cichanovskú. Demonštranti následne požadovali nové voľby, prepustenie ľudí zadržaných na protestoch, ako aj dialóg s vládou. Bezpečnostné sily sa však namiesto toho snažili ich protesty tvrdo potlačiť, často aj brutálnymi zákrokmi voči demonštrantom.



Demonštrácie neskôr zoslabli, a to aj v dôsledku masového zatýkania. Cichanovská sa po voľbách uchýlila do Litvy. Z exilu svojich krajanom v ostatnom čase začala vyzývať, aby "zobrali budúcnosť krajiny do vlastných rúk" a počnúc štvrtkom 25. marcom vyšli znovu do ulíc.



Bieloruské úrady všetky demonštrácie zakázali, pričom šéf tamojšej tajnej služby varoval pred pokusmi o "destabilizáciu situácie v krajine". Polícia tento týždeň v Bielorusku zadržala aj Mikalaja Kozlova, predsedu bieloruskej opozičnej Zjednotenej občianskej strany, a tiež Andželiku Borysovú, občiansku aktivistku a predsedníčku Zväzu Poliakov v Bielorusku.



Borysovú zadržali v utorok v bieloruskom meste Hrodna. V stredu ju odsúdili na 15 dní vo väzení za zorganizovanie nepovoleného zhromaždenia. Zväz Poliakov v Bielorusku jej zadržanie a odsúdenie označil za "zastrašovanie celej poľskej menšiny v Bielorusku".



Bieloruské ministerstvo spravodlivosti zároveň v stredu oznámilo, že právnikovi Siarhejovi Zikratskému, ktorý zvykol obhajovať opozičných aktivistov či nezávislých novinárov, odobralo povolenie na výkon praxe. Agentúra AP to označila za ďalší krok zameraný na potlačenie opozície.