Polícia zadržala v Hongkongu na výročie masakry z roku 1989 aktivistku

Hongkong 4. júna (TASR) - Poprednú prodemokratickú aktivistku zadržala polícia v Hongkongu v piatok ráno - v deň výročia krvavého potlačenia protestov na námestí Nebeského pokoja v Pekingu v roku 1989.



Ako informoval spravodajca agentúry AFP, štyria ľudia sa pred budovou, v ktorej sa nachádza kancelária 37-ročnej aktivistky, identifikovali ako policajti v civile a oznámili jej, že ju zatýkajú. Následne ju odviezli v čiernom aute.



Zadržaná aktivistka je jednou z vedúcich členov Hongkonskej aliancie na podporu demokratických hnutí v Číne, ktorá v bývalej britskej kolónii každoročne 4. júna organizuje sviečkovú manifestáciu na pamiatku obetí zásahu proti demonštrácii na Tchien-an-men.



Policajný zdroj pre AFP uviedol, že ju zadržali na základe porušenia nariadenia o verejnom poriadku, ktoré zahŕňa propagáciu a zverejňovanie informácií o plánovaných nezákonných zhromaždeniach. V rozhovoroch pre médiá totiž táto právnička uviedla, že v piatok večer plánuje ísť do Victoria Parku v centre Hongkongu, kde sa spomienkové akcie konali aj v minulosti.



Polícia spomienkovú demonštráciu v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny už druhý rok po sebe za 32 rokov zakázala. Ako dôvod uviedla pandémiu koronavírusu. AFP však upozorňuje, že Hongkong už vyše mesiaca nezaznamenal lokálny prenos nákazy, ktorého pôvod by nebolo možné zistiť.



V pohotovosti má byť v piatok okolo 7000 policajtov s cieľom zastaviť akékoľvek "nezákonné zhromaždenia", pričom 3000 ich bude strážiť spomínaný park.



Čínski predstavitelia varovali, že voči protestujúcim môžu uplatniť nový zákon o národnej bezpečnosti, ktorý bol zavedený v júni 2020. Na základe neho už zadržali vyše 100 demokratických aktivistov za ich politické postoje a prejav. Mnohým z nich hrozí v prípade usvedčenia doživotný trest.



Každému, kto poruší zákaz zúčastniť sa protestu, hrozí päť rokov väzenia a za propagáciu tohto podujatia hrozí jeden rok za mrežami, uvádza agentúra DPA. Aktivisti preto vyzvali obyvateľov Hongkongu, aby si v piatok večer doma zapálili sviečky alebo zverejnili spomienkové posolstvá na sociálnych sieťach.



Za účasť na minuloročnej pietnej akcii bol na desaťmesačný trest odňatia slobody odsúdený aktivista Joshua Wong, ktorý si už odpykáva trest vo výške 13 a pol mesiaca za organizáciu nepovoleného zhromaždenia v júni 2019.



Vlani sa napriek zákazu zúčastnili na spomienkovej udalosti tisíce ľudí. Od minulého roka sa však mnohé zmenilo a zásahy voči kritikom vlády sa zintenzívnili - väčšina popredných osobností demokratického hnutia je vo väzení, bolo zadržaných alebo utiekla do exilu do zahraničia, komentuje AFP.



Demonštrácie za dodržiavanie základných ľudských sa na námestí Tchien-an-men konali od 15. apríla do 4. júna 1989. Ich potlačenie armádou si podľa odhadov vyžiadalo 1000-10.000 obetí na životoch. Čína oficiálne priznáva len zhruba tri stovky obetí.



Spomienkové akcie v súvislosti s masakrou sú na území pevninskej Číny zakázané a počas tohto výročia dochádza k razantnému sprísneniu cenzúry na internete.



Podujatia ohľadom pripomenutia si brutálneho zákroku čínskych bezpečnostných zložiek proti prodemokratickým demonštrantom na pekinskom námestí Tchien-an-men sa majú konať vo viacerých svetových metropolách vrátane Tokia, Sydney, Londýna, Berlína či Washingtonu.