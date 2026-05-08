Polícia zadržala v prípade vyšetrovania korupcie v Istanbule 29 osôb
Medzi zadržanými je údajne aj námestník mestského generálneho tajomníka. Úrady zároveň vykonali prehliadku v mestskej dcérskej spoločnosti pre správu a starostlivosť o stromy.
Autor TASR
Ankara 8. mája (TASR) - Turecká polícia zadržala 29 podozrivých v rámci vyšetrovania údajnej korupcie zameraného na istanbulskú samosprávu. Podozriví sú obvinení z manipulácie verejných súťaží prostredníctvom údajne fiktívneho tendrového systém. TASR o tom informuje podľa piatkových správ agentúry DPA a denníka Türkiye Today.
Istanbulský prokurátor vo svojom vyhlásení uviedol, že orgány vedú vyšetrovania činností vykonávaných „v rámci aktivít zločineckej organizácie založenej pod vedením Ekrema Imamogla“.
Imamoglu - starosta Istanbulu - je považovaný za najväčšieho politického oponenta prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a vo väzení je už viac ako rok. Vrátane vedenia zločineckej siete je obvinený v celkovo 142 bodoch a hrozí mu 2430 rokov väzenia.
Prokuratúra sa domnieva, že zmienená skupina manipulovala s verejnými obstarávaniami a zasahovala do verejných súťaží. Ďalší jeden podozrivý, po ktorom sa pátra s cieľom zadržať ho, je v zahraničí, tvrdí.
Medzi zadržanými je údajne aj námestník mestského generálneho tajomníka. Úrady zároveň vykonali prehliadku v mestskej dcérskej spoločnosti pre správu a starostlivosť o stromy.
DPA konštatuje, že ide o ďalšie rozšírenie rozsiahlych vyšetrovaní zameraných na spoločnosti a predstaviteľov napojených na istanbulskú samosprávu, ktoré opoziční predstavitelia označujú za politicky motivované. Turecká vláda odmieta, že by išlo o politicky motivované vyšetrovania a tvrdí, že sú súčasťou riadneho súdneho procesu.
