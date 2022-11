Polícia zadržala viac ako 380 pašerákov zbraní a drog z Balkánu

Haag 4. novembra (TASR) - Európski a tureckí policajti zatkli počas razií zameraných na priekupníkov drog či zbraní vykonávajúcich nelegálnu činnosť na Balkáne a v južnej Európe 382 ľudí. Razie sa konali v 28 krajinách. V piatok o tom informoval Europol. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Balkánska trasa, ktorou prúdia do Európskej únie tisícky kamiónov naložených rozličným tovarom, je tiež neslávne známa prevádzačstvom utečencov, pašovaním drog či priekupníctvom so zbraňami. Europol pripomína, že väčšina zatknutých osôb bude čeliť obvineniam práve z týchto trestných činov.



Razie koordinovali Europol so Španielskom a zúčastnilo sa na nich takmer 16.000 príslušníkov polície z členských krajín EÚ a Turecka. Ďalšie európske krajiny polícii poskytli spravodajské služby.



Počas zásahov polícia skonfiškovala 106 strelných zbraní a omamné látky vrátane marihuany a kokaínu.



Podľa Europolu berú medzinárodné zločinecké skupiny zbrane najmä z krajín západného Balkánu, kde sú "široko dostupné ľudské zdroje, ktoré sa v strelných zbraniach vyznajú". Tieto zbrane sú následne pašované do EÚ – najmä do Belgicka, Francúzska, Nemecka, Holandska a Španielska.



Europol dodáva, že zločinecké skupiny si potom môžu vymeniť zbrane za omamné látky a takýmto spôsobom "získať a udržiavať kontrolu nad lukratívnym trhom s drogami".