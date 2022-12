Polícia zaistila 1,5 mil. eur pri raziách spojených s korupciou v EP

Brusel 14. decembra (TASR) - Belgická polícia v stredu oznámila, že pri domových prehliadkach súvisiacich s údajnou korupciou ľudí s väzbami na Európsky parlament (EP) zaistila takmer 1,5 milióna eur. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Belgická polícia to oznámila na sociálnej sieti Twitter spolu s fotografiami malého cestovného kufra, niekoľkých menších kufríkov a papierových vreciek naplnených eurovými bankovkami.



Po piatkových raziách v Bruseli zadržali šiestich ľudí. Dvoch po vypočutí prepustili a celkovo štyroch obvinili v rámci vyšetrovania súvisiaceho s údajnými pokusmi Kataru ovplyvňovať rozhodnutia v EP. Medzi obvinenými je aj grécka europoslankyňa a teraz už bývalá podpredsedníčka EP Eva Kailisová.



V jej bruselskom byte sa našli peniaze, no europoslankyňa tvrdí, že o nich nevedela a je nevinná. Súd v stredu rozhodne, či Kailisovú spolu s ďalšími troma obvinenými budú stíhať na slobode alebo či ostanú vo väzbe.



Vláda v Katare už poprela, že by sa v súvislosti s týmto prípadom dopustila zločinu.