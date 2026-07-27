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Polícia zaistila v Atlantickom oceáne viac ako 2,6 tony kokaínu
Operácia prebehla v spolupráci so španielskymi a portugalskými orgánmi, pričom vyšetrovanie koordinovala talianska prokuratúra v meste Brescia.
Autor TASR
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Rím 27. júla (TASR) - Pri pobreží Portugalska zadržali policajné orgány viac ako 2,6 tony kokaínu v odhadovanej hodnote 500 miliónov eur. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na taliansku políciu Guardia di Finanza. Operácia prebehla v spolupráci so španielskymi a portugalskými orgánmi, pričom vyšetrovanie koordinovala talianska prokuratúra v meste Brescia, píše TASR.
Drogy boli nájdené na palube „ultrarýchleho oceánskeho pevného nafukovacieho člna“. Podľa Guardia di Finanza ho pašeráci zvyčajne používajú na vyzdvihnutie nelegálneho nákladu, ktorý do mora zhodili veľké lode prichádzajúce z Južnej Ameriky.
„Veľkoobchodná hodnota kokaínu sa odhaduje na približne 78 miliónov eur. Po doručení na miesto určenia a zriedení na maloobchodný predaj by tieto narkotiká mohli priniesť celkové zisky vo výške približne 500 miliónov eur,“ uvádza sa vo vyhlásení polície.
Úrady zadržali štyroch ľudí na palube lode – dvoch Španielov, obyvateľa Gibraltáru a Albánca žijúceho v Taliansku.
Drogy boli nájdené na palube „ultrarýchleho oceánskeho pevného nafukovacieho člna“. Podľa Guardia di Finanza ho pašeráci zvyčajne používajú na vyzdvihnutie nelegálneho nákladu, ktorý do mora zhodili veľké lode prichádzajúce z Južnej Ameriky.
„Veľkoobchodná hodnota kokaínu sa odhaduje na približne 78 miliónov eur. Po doručení na miesto určenia a zriedení na maloobchodný predaj by tieto narkotiká mohli priniesť celkové zisky vo výške približne 500 miliónov eur,“ uvádza sa vo vyhlásení polície.
Úrady zadržali štyroch ľudí na palube lode – dvoch Španielov, obyvateľa Gibraltáru a Albánca žijúceho v Taliansku.