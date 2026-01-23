Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Zahraničie

Polícia zasahovala na pražskej strednej škole, kde hlásili streľbu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pražský dopravný podnik v čase zásahu na mieste obmedzil premávku, na mieste boli preventívne aj záchranári.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 23. januára (TASR) - Desiatky policajtov zasahovali v piatok popoludní na strednej škole v pražskej štvrti Žižkov, odkiaľ boli hlásené zvuky pripomínajúce streľbu. Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že oznámenie preverila a streľba sa nepotvrdila, informuje spravodajkyňa TASR.

Pražskí policajti preverujú oznámenie smerujúce k strednej škole v Prahe 3 na ulici Roháčova, kde bolo údajne počuť streľbu. Na mieste sú desiatky policajtov a preverujú oznámenie,“ napísala polícia na sieti X. Neskôr uviedla, že tieto informácie sa nepotvrdili. „Nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala.

Polícia následne oznámila, že streľbu nahlásil učiteľ, ktorý si vraj chcel vyskúšať reakciu bezpečnostných zložiek. Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Pražský dopravný podnik v čase zásahu na mieste obmedzil premávku, na mieste boli preventívne aj záchranári.




(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve