Polícia v centre Tunisu zasahovala na proteste proti prezidentovi

Tunis 23. júla (TASR) - Tuniská polícia použila v piatok slzotvorný plyn na rozohnanie stoviek demonštrantov, ktorí tri dni pred kontroverzným referendom o novej ústave vyšli do centra hlavného mesta Tunis na protest proti prezidentovi Kaísovi Saídovi. TASR správu prevzala v noci na sobotu od agentúry AFP.



Viac ako 300 ľudí sa zhromaždilo na bulvári Habíba Búrkíbu v centre Tunisu. Niektorí z demonštrantov sa presunuli k policajným zátarasám pri budove ministerstva vnútra, kde im polícia hrubo bránila v preniknutí.



Na proteste bolo podľa dvoch policajných zdrojov zatknutých najmenej desať ľudí, informuje AFP.



V Tunisku sa v pondelok uskutoční referendum o návrhu ústavy, ktorá by zakotvila rozsiahle právomoci, ktoré Saíd prevzal na seba po tom, ako vlani koncom júla odvolal vládu a pozastavil činnosť parlamentu. Odvtedy vládne prostredníctvom prezidentských dekrétov. Prevzal i kontrolu nad súdnictvom.



Prezidentovi kritici označili tieto jeho kroky za faktický prevrat a uchopenie moci v štáte. Saíd však tvrdil, že to bolo nevyhnutné na vyriešenie patovej situácie na politickej scéne.



Prezident inicioval verejné konzultácie - národný dialóg - o novej ústave, z ktorých však vylúčil opozíciu a organizácie občianskej spoločnosti. Tá má nahradiť ústavu prijatú v Tunisku po revolúcii z roku 2011, z ktorej vzišlo obrodné hnutie Arabská jar.



Kaís Saíd - bývalý profesor práva - sa už dlho zasadzuje za prezidentský systém, ktorý by v Tunisku nahradil hybridnú štruktúru načrtnutú v ústave z roku 2014 - tá podľa kritikov vytvárala podmienky pre opakujúce sa konflikty medzi výkonnou a zákonodarnou mocou.