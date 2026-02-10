Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zasahovala na protivládnych protestoch v Tirane

Mladí protestujúci s kapucami na hlavách hádzali svetlice a ohňostroje počas protivládneho zhromaždenia pred úradom premiéra v súvislosti s korupčnými škandálmi a širšími politickými otázkami v Tirane v Albánsku v utorok 10. februára 2026. Foto: TASR/AP

Demonštranti hádzali na vládnu budovu v Tirane zápalné fľaše a polícia v reakcii na to použila vodné delá.

Tirana 10. februára (TASR) - V hlavnom meste Albánska došlo v utorok večer k zrážkam medzi protivládnymi demonštrantami a políciou. Protestujúci v Tirane požadovali odstúpenie podpredsedníčky vlády Belindy Ballukuovej pre podozrenia z korupcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Demonštranti hádzali na vládnu budovu v Tirane zápalné fľaše a polícia v reakcii na to použila vodné delá. Násilné protesty ohrozujú stabilitu vlády premiéra Ediho Ramu, ktorá začala v roku 2013.

Tisíce ľudí na hlavnom námestí v Tirane niesli vlajky a transparenty a skandovali „Rama, choď domov, táto skorumpovaná vláda by mala odstúpiť“.

Politické napätie v Albánsku eskalovalo v decembri, keď špeciálna prokuratúra obvinila Ballukuovú zo zasahovania do verejných tendrov na veľké infraštruktúrne projekty a z uprednostňovania určitých spoločností. Podpredsedníčka vlády to popiera.

Úlohou špeciálnej prokuratúry je boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Parlament požiadala, aby tento týždeň zrušil Ballukuovej imunitu a bolo možné ju zatknúť. Ramova strana ma v parlamente väčšinu a podľa Reuters nie je jasné, kedy a či vôbec o tom bude hlasovať.
