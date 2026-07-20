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Polícia zasahovala proti protestujúcim v Naí Dillí obuškami
V pondelok došlo v niektorých častiach indickej metropoly k prerušeniu internetového pripojenia, uviedla AFP.
Autor TASR
Naí Dillí 20. júla (TASR) - Indická poriadková polícia v pondelok zasahovala obuškami proti demonštrantom v Naí Dillí, zatiaľ čo pochodovali smerom k parlamentu. Ide o eskaláciu protestov, ktoré požadujú odstúpenie ministra školstva Dharméndru Pradhána pre nezrovnalosti pri prijímacích skúškach či hodnotení študentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Chceme, aby si nás vláda vypočula, a nie aby sa nás snažila umlčať,“ uviedol jeden z protestujúcich študentov. Polícia tvrdila, že demonštranti nemali povolenie na usporiadanie protestu.
Približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok, píše AFP. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí.
Pondelkový protest tiež nasledoval po tom, čo v sobotu previezli do nemocnice aktivistu Sonama Vángčuka, čím sa náhle skončila jeho hladovka na podporu mládeže a satirického hnutia Ľudovej strany švábov (CJP).
CJP si od svojho vzniku v máji získala na sociálnych sieťach milióny sledovateľov, pričom vychádza z hnevu mladých ľudí na problematický vzdelávací systém a nezamestnanosť. Milióny ľudí totiž nevedia nájsť stabilné a dobre platené pracovné miesta napriek rýchlemu ekonomickému rastu krajiny, čo podnecuje nespokojnosť.
V pondelok došlo v niektorých častiach indickej metropoly k prerušeniu internetového pripojenia, uviedla AFP.
„Chceme, aby si nás vláda vypočula, a nie aby sa nás snažila umlčať,“ uviedol jeden z protestujúcich študentov. Polícia tvrdila, že demonštranti nemali povolenie na usporiadanie protestu.
Približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok, píše AFP. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí.
Pondelkový protest tiež nasledoval po tom, čo v sobotu previezli do nemocnice aktivistu Sonama Vángčuka, čím sa náhle skončila jeho hladovka na podporu mládeže a satirického hnutia Ľudovej strany švábov (CJP).
CJP si od svojho vzniku v máji získala na sociálnych sieťach milióny sledovateľov, pričom vychádza z hnevu mladých ľudí na problematický vzdelávací systém a nezamestnanosť. Milióny ľudí totiž nevedia nájsť stabilné a dobre platené pracovné miesta napriek rýchlemu ekonomickému rastu krajiny, čo podnecuje nespokojnosť.
V pondelok došlo v niektorých častiach indickej metropoly k prerušeniu internetového pripojenia, uviedla AFP.