Polícia zasiahla proti podporovateľom Palestine Action
Organizátori protestov mali na utorok večer naplánovanú online tlačovú konferenciu, a to pred ďalším protestom, ktorý sa má uskutočniť tento víkend.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Polícia v utorok počas razií v Londýne zatkla päť „kľúčových hovorcov“ organizácie Defend Our Juries, ktorá organizuje demonštrácie na podporu zakázanej skupiny Palestine Action. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Defend Our Juries zorganizovala niekoľko demonštrácií proti rozhodnutiu britskej vlády, ktorá 5. júla zakázala propalestínsku skupinu Palestine Action. Na týchto demonštráciách polícia zadržala stovky ľudí, pričom mnohých obvinila na základe protiteroristických zákonov.
Organizátori protestov mali na utorok večer naplánovanú online tlačovú konferenciu, a to pred ďalším protestom, ktorý sa má uskutočniť tento víkend. Túto konferenciu však odložili po tom, čo nazvali „dystopický zásah“.
„Protiteroristická polícia skoro ráno v Londýne zatkla päť kľúčových hovorcov Defend Our Juries v súvislosti s protestmi Lift the Ban,“ uviedla skupina vo vyhlásení. Hovorca to označil za škandalózne a podľa neho ide o „bezprecedentný útok na slobodu prejavu v našej krajine“.
„Táto úroveň politickej represie nie je to, čo sme v demokracii čakali - je to typ taktiky typicky spájanej s autoritárskymi režimami na svete,“ dodal hovorca.
Defend Our Juries prisľúbila uskutočnenie plánovanej demonštrácie, ktorá bude v sobotu na Parlamentnom námestí. Dodala, že 1000 ľudí bude držať transparenty s nápisom: „Som proti genocíde. Podporujem Palestine Action“.
Polícia zadržala podľa protiteroristických zákonov viac ako 700 osôb, ktoré na predošlých demonštráciách počas uplynulých dvoch mesiacov držali takéto transparenty.
V pondelok polícia oznámila, že orgány obvinili ďalších 47 osôb z prejavu podpory zakázanej skupiny, čo podľa AFP znamená, že 114 podporovateľov Palestine Action dosiaľ obvinili z porušenia zákona.
Zakázanie tejto skupiny kritizovala aj Organizácia Spojených národov či ľudskoprávne organizácia Amnesty International a organizácia Greenpeace, ktoré tento krok britskej vlády označili za prekročenie právomocí a hrozbu pre slobodu slova, píše AFP.
