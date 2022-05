Polícia zastrelila muža, ktorý s puškou prechádzal okolo školy

Toronto 27. mája (TASR) - Polícia v najväčšom kanadskom meste Toronto vo štvrtok smrteľne postrelila muža ozbrojeného puškou, ktorý sa pohyboval v okolí školy vo východnej štvrti Toronta Port Union. V dôsledku tohto incidentu, ku ktorému došlo len dva dni po masovej streľbe v USA, bolo uzatvorených viacero škôl v okolí. TASR prevzala správu z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na lokálne kanadské médiá.



Šéf torontskej polície James Ramer novinárom povedal, že podozrivý muž v neskorom tínedžerskom veku alebo okolo 20 rokov, zomrel po "konfrontácii" so zasahujúcimi policajtmi.



Hovorkyňa špeciálnej vyšetrovacej jednotky pre stanicu CBC uviedla, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že dvaja policajti vystrelili zo svojich zbraní a podozrivý muž bol na mieste vyhlásený za mŕtveho.



Ramer ubezpečil, že "verejnosti nehrozí nijaké nebezpečenstvo". "Vzhľadom na blízkosť ku škole, dokážem absolútne pochopiť, aké traumatizujúce to musí byť pre zamestnancov, študentov a rodičov - aj pre nedávne udalosti, ktoré sa stali v Spojených štátoch," dodal.



Narážal na utorkovú streľbu na základnej škole v meste Uvalde v štáte Texas, kde prišlo o život 19 detí a dvaja učitelia a zranenia utrpelo ďalších 17 osôb. Strelcom bol 18-ročný Salvador Ramos, ktorý použil útočnú pušku AR-15. Pred útokom na školu strelil do tváre svojej starej matke. O svojom zámere vykonať útok informoval na sociálnej sieti Facebook približne 15 minút pred jeho začiatkom.