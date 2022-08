Polícia zastrelila ozbrojeného muža, snažil sa vniknúť do FBI

Cincinnati 12. augusta (TASR) - Americká polícia zastrelila ozbrojeného muža na úteku, ktorý sa vo štvrtok snažil preniknúť do kancelárie amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v meste Cincinnati. Oznámila to miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Muža, ktorý mal na sebe brnenie, zastrelili po tom, ako približne o 15:00 h miestneho času zdvihol na políciu zbraň, povedal hovorca polície Nathan Dennis. Dodal, že muž sa snažil preniknúť do kancelárie FBI v Cincinnati a utiekol po tom, ako ho konfrontovali agenti.



Tento ozbrojený muž sa mal zúčastniť aj na útoku na americký Kapitol, ktorý sa odohral vlani 6. januára, píše spravodajská stanica NBC News, s odvolaním na miestnych predstaviteľov.



Ku konfrontácii došlo po tom, ako úrady upozornili federálnych agentov na zvýšené nebezpečenstvo po prehliadke sídla bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride.



FBI v stredu upozornil svojich agentov, aby sa vyhýbali demonštrantom a zabezpečili, že ich bezpečnostné karty "nebudú viditeľné mimo služobných priestorov".