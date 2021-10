Polícia zatkla demonštrantov za blokovanie dopravných tepien v Londýne

Londýn 4. októbra (TASR) – Britská polícia v pondelok zadržala najmenej 38 demonštrantov požadujúcich opatrenia na ochranu životného prostredia, pretože v čase rannej dopravnej špičky blokovali hlavné cestné tepny v Londýne. Informovala o tom agentúra AP.



Aktivisti, ktorí žiadajú od britskej vlády, aby do desiatich rokov zateplila všetky budovy v krajine, už niekoľko týždňov opakovane blokujú cesty v Londýne alebo jeho okolí.



Skupina s názvom Insulate Britain uviedla, že okolo 50 jej príslušníkov v pondelok zneprejazdnilo štyri londýnske dopravné tepny. Medzi blokovanými cestami bol napríklad aj Blackwallský tunel — jedna z hlavných trás cez rieku Temža vo východnom Londýne —, či most Wandsworth Bridge na juhu britskej metropoly.



Londýnska metropolitná polícia v tejto súvislosti zadržala 38 osôb podozrivých z blokovania dopravy a narúšania verejného poriadku. K zatýkaniu došlo aj počas predchádzajúcich protestných akcií Insulate Britain.



Pondelkové protesty sa konali v čase, keď je v Británii nedostatok pohonných hmôt a ďalších tovarov pre nedostatok vodičov nákladných áut. Niektorí vodiči si preto ventilovali svoju frustráciu na demonštrantoch, ktorí im bránili v ceste do práce.



Britská vláda minulý týždeň tiež prijala nové opatrenia, ktorými zakázala členom skupiny Insulate Britain, aby blokovali hlavné dopravné tepny. Ktokoľvek, kto toto nariadenie poruší, môže byť zadržaný alebo mu môže byť udelená pokuta, ktorej výška nie je obmedzená, píše AP.