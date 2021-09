Polícia zatkla 9 podozrivých v prípade útokov na bankomaty

Haag 30. septembra (TASR) - Polícia v Holandsku a Nemecku zatkla deviatich podozrivých členov gangu, zodpovedného za sériu lúpeží bankomatov v Nemecku a za zriadenie ilegálneho výcvikového centra, kde školili záujemcov, ako odpáliť bankomaty. Vo štvrtok o tom informoval policajný orgán Európskej únie, Europol, na ktorý sa odvolali tlačové agentúry AP a AFP.



Gang pomohlo odhaliť provizórne výcvikové zariadenie v meste Utrecht v strednom Holandsku, cezhraničné vyšetrovanie pritom trvalo 18 mesiacov, dodal Europol. Polícia v severonemeckom meste Osnabrück uviedla, že začala mať podozrenie, keď si v tamojšej firme 29-ročný Holanďan objednal niekoľko bankomatov rôznych druhov a tvrdil, že ich potrebuje pre projekt v Holandsku.



Bankomaty však boli doručené do skladu v Utrechte. V ňom muž a jeho komplic skúšali spôsoby, ako ich odpáliť tak, aby sa z ich vnútra dali získať peniaze. Z týchto pokusov robili aj videozáznamy, dodal Europol.



"Dvojica si objednala rôzne modely bankomatov a nahrávala návody, ako ich čo najefektívnejšie odpáliť," napísal Europol vo vyhlásení.



Polícia v strednom Holandsku uviedla, že spomínaný 29-ročný muž nakoniec zahynul v septembri 2020, keď vo výcvikovom centre skúšal výbušné zariadenie. Komplic sa tiež zranil a polícia ho zatkla. Ich totožnosť však v súlade s holandským a nemeckými zákonmi nezverejnili.



Holandská polícia zatkla v utorok troch podozrivých a podnikla razie v siedmich nehnuteľnostiach, kde našla vybavenie používané pri odpaľovaní bankomatov. Nemecká polícia v Osnabrücku oznámila, že počet podozrivých osôb zatknutých počas vyšetrovania stúpol celkovo na deväť.



Trojicu podozrivých zatknutých tento týždeň podľa očakávaní pošlú do Nemecka, kde bude trestne stíhaná.



Gang je obvinený z odpálenia najmenej 15 bankomatov po celom Nemecku, pričom spôsobil škody za 2,15 milióna eur.



V Nemecku zaznamenali v roku 2020 okolo 414 odpálených bankomatov, čo je nárast o 19 percent oproti predchádzajúcemu roku. Nemecké úrady sú presvedčené, že približne dve tretiny podozrivých pochádzajú z Holandska, kde holandské banky zvýšili bezpečnostné opatrenia a tak sa zločinecká činnosť presunula do Nemecka.



"Cezhraničné vyšetrovanie prebiehalo brilantne," povedal policajný šéf v Osnabrücku Michael Massmann. "Toto je silný úder pre medzinárodnú scénu, ktorá odpaľuje bankomaty," dodal.



"Vďaka nášmu vyšetrovaniu sme prvýkrát chytili ľudí zapletených do organizovania a logistiky. Budeme na prípade ďalej pracovať a nepoľavíme," zdôraznil Massmann.