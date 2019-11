Polícia zatkla ďalšieho muža v súvislosti s nálezom mŕtvych migrantov

Londýn 26. novembra (TASR) - Britská polícia zatkla 36-ročného muža v súvislosti so smrťou 39 vietnamských migrantov, ktorých telá objavila koncom októbra blízko Londýna v uzavretom návese kamióna. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na policajné vyhlásenie.



K zatknutiu nemenovaného muža z mesta Purfleet v anglickom grófstve Essex došlo podľa neho v pondelok ráno pre podozrenie zo "zabitia, spolčovania sa s cieľom pašovať ľudí a spolčovania sa s cieľom napomáhať k nezákonnej imigrácii".



Polícia grófstva Essex doplnila, že podozrivý bol vzatý do vyšetrovacej väzby a majú ho vypočúvať.



Britská polícia objavila 23. októbra v priemyselnom parku v Essexe, na juhovýchode Anglicka, zaparkovaný náves kamióna a v ňom 39 tiel migrantov. Najprv informovala, že obeťami sa zrejme stali čínski občania, ale potom 8. novembra oznámila, že išlo o Vietnamcov, a uviedla aj ich mená.



Vodič kamióna, 25-ročný Maurice Robinson, sa v pondelok priznal k spolčovaniu sa s cieľom napomáhať k ilegálnej migrácii. Robinson, ktorý bol údajne členom celosvetového gangu pašerákov ľudí, čelí aj obvineniam zo zabitia.