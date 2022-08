Polícia zatkla muža, ktorý narazil s dodávkou do kaviarne v Bruseli

Brusel 27. augusta (TASR) - Belgická polícia zatkla v piatok v Antverpách vodiča, ktorý predtým so svojou dodávkou narazil do terasy kaviarne v centre Bruselu, pričom ľahko zranil šiestich ľudí a následne z miesta činu ušiel. Informuje o tom agentúra AFP.



Vodiča majú v Antverpách vypočuť, pričom dosiaľ nie je jasné či čin spáchal úmyselne alebo išlo o nehodu.



"Stále prebieha vyšetrovanie zamerané na objasnenie presných okolností. V tejto fáze sú stále otvorené rôzne verzie udalostí a motív konania podozrivého stále nie je známy," uviedla hovorkyňa bruselskej prokuratúry Willemien Baertová.



Zaistené dôkazy podľa nej pripomínajú útoky, k akým došlo v minulosti. Dodala však, že zatiaľ nie je isté, či išlo o útok a je možné, že to bola len nehoda.



Belgické úrady po incidente nakrátko zvýšili v hlavnom meste úroveň teroristickej hrozby z druhého (stredného) na tretí (vážny) stupeň v dovedna štvorčlennej škále. Po pár hodinách vyšetrovania incidentu však stupeň znova znížili.



"Krátko pred 13.00 h narazila dodávka do terasy (kaviarne) na ulici Saint Michel. Vodič s vozidlom ušiel. Záchranári veľmi rýchlo dorazili na miesto," uviedla policajná hovorkyňa. Dodala, že priamo na mieste bolo ošetrených šesť ľudí, ktorí utrpeli ľahké zranenia.



Primátor Bruselu Philippe Close povedal denníku Le Soir, že na terase kaviarne boli v tom čase turisti aj miestni obyvatelia, pričom niektorí zo svedkov incidentu ostali v šoku. "Isté je, že vozidlo išlo extrémne vysokou rýchlosťou," dodal.



Opustenú dodávku našla neskôr polícia neďaleko miesta činu.