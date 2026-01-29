Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zatkla muža podozrivého z plánovania bombového útoku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na vyšetrovaní sa podieľal i americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Autor TASR
Brazília 29. januára (TASR) - Brazílska polícia vo štvrtok zatkla muža s údajným napojením na džihádistickú skupinu Islamský štát pre podozrenie z plánovania samovražedného bombového útoku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Podľa polície si plánoval „zhotoviť vestu s výbušninami určenú na vykonanie samovražedného teroristického útoku na území Brazílie“. Na vyšetrovaní sa podieľal i americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Anonymný zdroj agentúry AFP uviedol, že muža zatkli v štáte Sao Paulo a úrady ho podozrievajú aj z napojenia na Islamský štát. Brazília dosiaľ nebola terčom džihádistického útoku.
