< sekcia Zahraničie
Polícia zatkla muža podozrivého z plánovania bombového útoku
Na vyšetrovaní sa podieľal i americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Autor TASR
Brazília 29. januára (TASR) - Brazílska polícia vo štvrtok zatkla muža s údajným napojením na džihádistickú skupinu Islamský štát pre podozrenie z plánovania samovražedného bombového útoku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa polície si plánoval „zhotoviť vestu s výbušninami určenú na vykonanie samovražedného teroristického útoku na území Brazílie“. Na vyšetrovaní sa podieľal i americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Anonymný zdroj agentúry AFP uviedol, že muža zatkli v štáte Sao Paulo a úrady ho podozrievajú aj z napojenia na Islamský štát. Brazília dosiaľ nebola terčom džihádistického útoku.
Podľa polície si plánoval „zhotoviť vestu s výbušninami určenú na vykonanie samovražedného teroristického útoku na území Brazílie“. Na vyšetrovaní sa podieľal i americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Anonymný zdroj agentúry AFP uviedol, že muža zatkli v štáte Sao Paulo a úrady ho podozrievajú aj z napojenia na Islamský štát. Brazília dosiaľ nebola terčom džihádistického útoku.