Polícia zatkla muža v súvislosti so strhnutím sochy otrokára Colstona

Británia 2. júla (TASR) - Britská polícia zatkla 24-ročného muža v súvislosti so strhnutím sochy otrokára Edwarda Colstona v meste Bristol, ku ktorému došlo 7. júna. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Muža zadržali na základe podozrenia zo spôsobenia škody prostredníctvom trestného činu.



Bronzovú sochu obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona strhli počas demonštrácie proti rasizmu a následne ju hodili do vôd prístavného kanálu. Demonštrácia bola súčasťou globálnej iniciatívy s názvom "Black Lives Matter".



Polícia uviedla, že preverí videozáznam zachytávajúci "malú skupinu ľudí", ktorí sochu strhávajú pomocou lán. Vyšetrovanie v súvislosti s týmto činom pokračuje.



Sochu Colstona neskôr z kanála vytiahli a má byť umiestnená do miestneho múzea.