Talianska polícia zatkla šéfku 'Ndranghety

Miláno 22. novembra (TASR) - Talianska polícia zatkla v utorok pri razii na okraji Milána 49 podozrivých mafiánov, vrátane piatich žien, z ktorých jedna je obvinená z riadenia miestneho klanu 'Ndranghety. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Je to veľmi zriedkavý jav, keď vo svete mafie, kde dominujú muži zastáva riadiacu rolu žena. Je obvinená z riadenia klanu 'Ndranghety v Rho, mesta na periférii Milána na severe Talianska. Bola "dokonca ešte bezcitnejšia než muži", uviedla podľa miestnych médií milánska prokurátorka Alessandra Cerrettiová na tlačovej konferencii.



Zatknutí čelia rôznym obvineniam vrátane vydierania, obchodovania s drogami, násilia a podpaľačstva, uviedla polícia. Dodala, že niektorí sa snažili vystrašiť obete vyhrážkami, že im pošlú časti zvieracích tiel.



'Ndrangheta je najmocnejšia zločinecká organizácia v Taliansku. Vyšetrovanie ukázalo, do akej miery sa zväčšil jej dosah z pôvodného pôsobiska na juhu v Kalábrii až na priemyselný sever Talianska. Upozornil na to riaditeľ ústredia talianskej polície pre boj proti zločinu Francesco Messina.



Pri inej operácii zatkla polícia ďalších 37 ľudí napojených na mafiu Camorra a po trojročnom vyšetrovaní vydierania a obchodovania s drogami urobila raziu na okraji mesta Neapol.



Talianska vláda sa obáva z rozširujúceho sa vplyvu organizovaného zločinu. V utorok rozpustila radnicu v meste Anzio, južne od Ríma, pre priame väzby na mafiu.