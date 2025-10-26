< sekcia Zahraničie
Polícia zatkla odsúdeného migranta, ktorý sa omylom ocitol na slobode
Britské médiá informovali, že Etiópčan bol nesprávne zaradený medzi väzňov určených na prepustenie, namiesto toho, aby ho presunuli do detenčného centra pre migrantov.
Autor TASR
Londýn 26. októbra (TASR) - Londýnska polícia v nedeľu oznámila, že zatkla odsúdeného žiadateľa o azyl, ktorý bol omylom prepustený z väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Mestská polícia uviedla, že zatkla etiópskeho štátneho príslušníka Hadúša Gerberslasieho Kebatua v oblasti Finsbury Park v severnej časti Londýna.
Úrady uviedli, že v piatok popoludní obdržali upozornenie, že Kebatu bol omylom prepustený z väzenia v Chelmsforde v Essexe. Krátko nato prišla informácia, že ho videli nastupovať do vlaku. Väzenská služba následne spustila vyšetrovanie a jeden z väzenských úradníkov bol dočasne zbavený výkonu svojej funkcie.
Kebatu bol v septembri odsúdený na rok väzenia za päť trestných činov, vrátane sexuálneho napadnutia 14-ročného dievčaťa, len týždeň po tom, čo prišiel loďou do Anglicka.
Jeho zatknutie začiatkom tohto roka vyvolalo vlnu protimigračných protestov v Londýne a iných mestách. V čase spáchania skutku bol Kebatu ubytovaný v Bell Hotel v meste Epping severovýchodne od Londýna spolu s približne ďalšími 130 žiadateľmi o azyl. Viaceré protesty sa zamerali práve na tento hotel. Na niektorých demonštráciách sa zúčastnili aj extrémne pravicoví aktivisti a protesty prerástli do násilnejších nepokojov.
Skupina Stand Up to Racism (Postavte sa proti rasizmu) zase organizovala protidemonštrácie.
