Polícia zatkla podozrivého v súvislosti s piatkovou vraždou policajta

Londýn 27. septembra (TASR) - Polícia v nedeľu zatkla muža podozrivého v súvislosti s vyšetrovaním vraždy britského policajta, ktorého zastrelili v piatok nad ránom priamo na policajnej stanici. Zadržaný muž je podozrivý z dodania strelnej zbrane páchateľovi. Informovala o tom agentúra Reuters a spravodajská televízia Sky News.



Podozrivého zadržali v meste Norwich vo východnom Anglicku okolo druhej hodiny ráno miestneho času. Muža v súčasnosti drža na policajnej stanici v južnom Londýne.



Tragická udalosť sa odohrala v mestskej časti Croydon na juhu britskej metropoly v piatok krátko po 02:00 hod miestneho času (03:00 hod SELČ). Ťažko zraneného policajta Matta Ratanu (54) previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde sa ho napriek snahe lekárov nepodarilo zachrániť a bol vyhlásený za mŕtveho. Ratanu zastrelil muž, ktorého zatýkal; útočník následne zrejme obrátil zbraň proti sebe a spôsobil si ťažké zranenie.



Údajný strelec leží v nemocnici v kritickom stave. Policajti tvrdia, že zatiaľ nebolo možné s ním hovoriť.



V súvislosti s prípadom bolo začaté vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vraždy. Udalosť skúma aj nezávislý úrad pre dohľad nad políciou.



Čo presne sa na stanici odohralo, nebolo bezprostredne jasné. Podľa správ médií muža zrejme pred vstupom do stanice dostatočne dôkladne neprehľadali a zbraň si zrejme priniesol so sebou. Z policajných zbraní sa nestrieľalo.