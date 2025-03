Polícia zatkla podozrivých z daňových podvodov a zaistila 100 mil. eur

Rím 26. marca (TASR) - Talianska polícia zadržala v utorok 13 ľudí a zaistila majetok v hodnote 100 miliónov eur. Operácii predchádzalo vyšetrovanie medzinárodnej zločineckej skupiny obvinenej z daňových podvodov pri predaji priemyselných plastov. O zásahoch informoval v utorok Rím, ale aj Úrad Európskej prokuratúry (EPPO). Zapojili sa do nich aj orgány činné v trestnom konaní v Belgicku, Maďarsku, Lotyšsku i Slovensku, píše TASR podľa agentúry AFP.



EPPO uviedol, že vyšetrovanie odhalilo rozsiahlu zločineckú sieť s medzinárodnými väzbami so sídlom v talianskom regióne Kampánia, ktorý, ako pripomína AFP, je domovom zločineckej siete Camorra. "Z dôkazov vyplýva, že v rokoch 2018 až 2023 podozriví podvodne vystavovali a používali faktúry na neexistujúce transakcie v celkovej hodnote 500 miliónov eur, čo viedlo k úniku DPH vo výške približne 100 miliónov eur," informoval EPPO.



Do trestnej činnosti bola zapojená sieť fiktívnych spoločností, ktoré pôsobili ako sprostredkovatelia v rámci predaja priemyselných plastových výrobkov, ktoré však nedeklarovali, aby sa vyhli plateniu DPH. Machinácie zakrývali skutočný tok tovaru a financií, čo podozrivým umožnilo predávať výrobky za nižšie než trhové ceny.



Časť tovaru skončila v talianskych spoločnostiach v regiónoch ako Piemont, Lombardsko či Toskánsko, uviedol EPPO.



Zatykače boli vydané na 13 osôb, z ktorých šesť bolo vzatých do väzby a sedem ďalších je v domácom väzení. Celkovo je však v súvislosti s uvedenými trestnými činmi vyšetrovaných až 52 osôb.



Išlo už o druhú veľkú marcovú operáciu EPPO v Taliansku. Pri tej prvej zmrazila tamojšia polícia 6. marca majetok v hodnote vyše 70 miliónov eur. Zásah sa týkal 17 osôb podozrivých z vyhýbania sa plateniu daní pri dovoze tovaru z Číny vrátane oblečenia.