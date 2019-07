Polícia zatkla troch mužov v spojitosti s prípravou útokov v Sydney

Podľa polície mali muži v pláne zaútočiť na množstvo cieľov vrátane policajných staníc, zariadení ministerstva obrany, veľvyslanectiev, súdov i kostolov.

Sydney 2. júla (TASR) - Austrálska polícia zatkla v utorok troch mužov obvinených z napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) v súvislosti s údajnou prípravou útoku na policajné stanice, veľvyslanectvá a zariadenia ministerstva obrany v centre Sydney. Informovala o tom agentúra AFP.



Mužov vo veku 20, 23 a 30 rokov zatkli počas razií na predmestiach Sydney po ich podozrivej aktivite na internete. Dvaja z nich čelia obvineniu z členstva v teroristickej organizácii a prípravy teroristických útokov.



Prípravy týchto útokov boli síce údajne v "ranom štádiu", ale zahŕňali aj opatrenia ako presun zbraní a výbušnín do cieľových zariadení v obchodnej štvrti v centre Sydney.



Tretí muž, ktorého opísali ako "spoločníka", bude čeliť menej závažným obvineniam.



Podľa polície sa títo muži "spoznali prostredníctvom sociálnych sietí" vrátane WhatsAppu a Telegramu a spájala ich "rovnaká filozofia".



Polícia uviedla, že jedného z podozrivých začali orgány sledovať minulý rok po návrate z Libanonu. Vtedy tvrdil, že plánuje odísť do Afganistanu, aby tam bojoval v radoch IS.



Austrália vlani prijala kontroverzné zákony, ktoré tajným agentúram a polícii umožňujú prístup k zašifrovanej komunikácii podozrivých zločincov a teroristov.