Polícia zatkla utečencov, ktorí sa chceli vlakom dostať do Talianska

Ľubľana 21. septembra (TASR) - Slovinská polícia zastavila 103 utečencov, ktorí odišli z dvoch centier pre žiadateľov o azyl a vlakom sa chceli dopraviť do Talianska. V stredu o tom informovali predstavitelia polície v pobrežnom meste Koper. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Utečenci v noci na stredu odišli z azylových centier a nasadli na vlak, ktorý smeroval do Talianska. Boli medzi nimi najmä obyvatelia Afganistanu, Indie, Burundi a Nepálu. Polícia ich zadržala a obvinila z pokusu o nelegálne prekročenie hraníc.



Agentúra AP pripomína, že utečenci z Blízkeho východu, Afriky či Ázie utekajú zo svojich krajín pred hrozbou vojny, násilím či chudobou, pričom ich mnohokrát nebezpečná cesta trvá celé roky.



Migranti prichádzajú do Slovinska najmä cez Chorvátsko a štáty západného Balkánu s cieľom posunúť sa bližšie k bohatším krajinám Európskej únie. Nová slovinská liberálna vláda nedávno začala s odstraňovaním plotu z ostnatého drôtu, ktorý bol postavený na slovinsko-chorvátskej hranici v roku 2015, keď začali do Európy hromadne prúdiť davy utečencov.