Polícia zatkla v lietadle na Malorke nemeckého turistu, zranil ženu

Palma de Mallorca 17. júna (TASR) - Polícia na španielskom ostrove Malorka vstúpila na palubu lietadla, ktoré už dostalo súhlas na štart a bolo pripravené odletieť do Nemecka, a zatkla 20-ročného nemeckého turistu. Dôvodom boli obvinenia, že zbil a vážne zranil ženu. V sobotu o tom informovala polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Muž údajne v stredu svojvoľne manipuloval s autom ženy, ktorá k nemu následne prišla a ohradila sa proti jeho správaniu. Muž ju údajne udrel. Žena, manažérka hotela, utrpela tržnú ranu na hlave a zlomeninu nosa a upadla do bezvedomia. Previezli ju do nemocnice.



Podľa miestnych médií nemecký turista plánoval odísť z ostrova dovolenkárov v sobotu, ale svoj odlet urýchlil - presunul ho už na štvrtok.



Policajti vstúpili na palubu lietadla v poslednej chvíli a zatkli ho, uvádzalo sa v policajnom oznámení.



Miestne médiá informovali, že podozrivého neskôr prepustili z väzby na kauciu vo výške 5000 eur a povolili mu návrat do Nemecka. V Španielsku čelí trestnému konaniu za napadnutie.