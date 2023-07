Polícia zatkla v súvislosti s vykoľajením vlaku v Indií troch ľudí

Naí Dillí 8. júla (TASR) - Indická štátna kriminálna agentúra potvrdila, že v súvislosti s júnovou tragickou vlakovou nehodou, pri ktorej prišlo o život viac ako 290 ľudí, zatkla troch zamestnancov železníc. V sobotu to uviedla agentúra AP, informuje TASR.



Vyšetrovatelia uviedli, že medzi zatknutými osobami sú dvaja inžinieri signalizačných systémov a jeden technik. Muži boli obvinení zo zabitia z nedbanlivosti a zbavenia sa dôkazov.



Nehoda sa odohrala na začiatku júna a jej príčinou bola podľa indickej vlády "zmena na elektrickom zabezpečovacom zariadení". Expresný osobný vlak z Kalkaty do Čennai približne 200 kilometrov od hlavného mesta štátu Urísa Bhuvanéšvaru v dôsledku chybnej signalizácie prešiel na vedľajšiu koľaj, kde narazil do nákladného vlaku a vykoľajil sa. Následne doňho narazil protiidúci rýchlik.



V oboch rýchlikoch sa v čase nehody nachádzalo takmer 2300 cestujúcich. Incident si vyžiadal viac ako 290 obetí na životoch a 900 ranených.



Železničné nešťastia sú v Indii pomerne bežné, no to v štáte Urísa patrí svojím rozsahom a počtom mŕtvych medzi najhoršie za takmer 30 rokov. Vďaka novým investíciám a technologickým vylepšeniam sa však bezpečnosť železničnej dopravy v Indii poslednom čase výrazne zvýšila.



V auguste 1995 sa pri Naí Dillí zrazili dva vlaky, pričom zahynulo 358 ľudí. Životy 146 ľudí si v roku 2016 vyžiadala nehoda, pri ktorej osobný vlak zišiel z koľají medzi mestami Indaur a Patna.