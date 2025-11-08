Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zatkla vodiča kamióna hľadaného v Nemecku za pašovanie drog

Podľa vyhlásenia katalánskej regionálnej polície muž údajne využíval svoju prácu na prevoz vyše 250 kilogramov marihuany a hašiša v hodnote viac ako 500.000 eur zo Španielska do Nemecka.

Madrid 8. novembra (TASR) - Španielska polícia zatkla 64-ročného vodiča nákladného vozidla, po ktorom pátrali nemecké orgány pre podozrenie z pašovania drog. Oznámila to v sobotu samotná polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Polícia ho v utorok zatkla v obci v Santa Perptua de la Mogoda neďaleko Barcelony, dodala. Muž je momentálne vo väzbe, kde čaká na odovzdanie nemeckým úradom na základe európskeho zatykača.

Španielsko je hlavným vstupným bodom pre marihuanu a hašiš do Európy vzhľadom na svoju geografickú polohu pri Maroku, ktoré je hlavným producentom týchto drog.
