Polícia zatýkala na diaľnici, vodiči protestovali proti cenám palív

Londýn 4. júla (TASR) - Viac než desiatku vodičov zadržala britská polícia po tom, čo pomalou jazdou vo všetkých pruhoch blokovali premávku na viacerých cestách vrátane diaľnic M4 a M5. Zo strany vodičov išlo o formu protestu proti vysokým cenám pohonných hmôt, informuje TASR podľa správy britskej televízie Sky News.



Polícia ešte pred protestmi vydala varovanie, že účastníci nesmú ísť po diaľnici pomalšie ako 30 míľ za hodinu (približne 50 kilometrov za hodinu). Niektorí vodiči-demonštranti na diaľnici so svojimi autami však aj zastavovali.



Za nerešpektovanie nariadenia zadržala polícia priamo na diaľniciach najmenej 12 vodičov, zvyšných členov posádok v prípade diaľnice M4 na pomedzí Anglicka a Walesu odvážali na čerpaciu stanicu Magor, odkiaľ konvoj demonštrantov vyštartoval.



Kráľovský automobilový klub (RAC) na svojej webstránke upozornil, že aj keď na britských diaľniciach nie je najnižšia predpísaná rýchlosť, "príliš pomalá jazda by mohla byť považovaná za nebezpečnú a pritiahnuť tak pozornosť polície".



Jedna z demonštrantiek, vodička kamiónu, povedala televízii Sky News, že pre vysoké ceny pohonných hmôt už prišla o dve zamestnania. Prvýkrát dala výpoveď preto, lebo cesta do práce ju spolu s jej partnerom stála 380 libier týždenne. Z druhého zamestnania ju prepustili preto, lebo jej zamestnávateľ si pre vysoké ceny palív nemohol dovoliť prevádzkovať celú flotilu kamiónov. Myslí si, že premiér Boris Johnson by mal v tejto situácii odstúpiť.



Cena benzínu v Británii najnovšie presiahla v prepočte 2,20 eura za liter, nafta stojí 2,30 eura.