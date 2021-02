Polícia zhabala 1,3 tony kokaínu pašovaného mafiou 'Ndrangheta

Rím 10. februára (TASR) - Talianska polícia v stredu oznámila, že v uplynulom týždni zhabala 1,3 tony kokaínu, ktorý do Európy prepašovala kalábrijská odnož mafie 'Ndrangheta. Informovala o tom agentúra AFP.



V rámci troch operácií v juhotalianskom prístave Gioia Tauro policajti za pomoci skenerov odhalili dodávku čistého kokaínu, ktorá by mala na čiernom trhu odhadovanú hodnotu 260 miliónov eur. Droga bola ukrytá v kontajneroch s kávou a mrazeným mäsom z Brazílie a exotickým ovocím z Ekvádoru.



Členovia 'Ndranghety pri pašovaní a ukrývaní drog využívajú podľa vyhlásenia polície "často veľmi rôznorodé metódy a neustále ich vyvíjajú", preto vyšetrovatelia musia prispôsobovať svoju pátraciu taktiku.



Táto zachytená zásielka kokaínu dorazila do najväčšieho talianskeho prístavu Gioia Tauro, ktorý 'Ndrangheta ovláda a polícia ho vo zvýšenej miere monitoruje. Prístav je zároveň vstupnou bránou pre narkotiká.



'Ndrangheta je považovaná za najmocnejšiu skupinu organizovaného zločinu v súčasnom Taliansku. Jej členovia sa orientujú najmä na pašovanie drog. Podľa dostupných údajov stojí až za 80 percentami drog dovezených do Európy.