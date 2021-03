Polícia zhabala ponorku, mala byť využitá pri pašovaní drog

Madrid 12. marca (TASR) - Španielska polícia v piatok oznámila, že zaistila podomácky vyrobenú ponorku schopnú niesť až 2,2 tony nákladu.



Ako informovala agentúra AP, polícia našla deväť metrov dlhé a tri metre široké plavidlo vo februári v meste Málaga v juhošpanielskom pobrežnom regióne Costa del Sol počas medzinárodnej policajnej operácie proti obchodovaniu s drogami, do ktorej bolo zapojených ďalších päť krajín a kriminálna agentúra Európskej únie (Europol).



Poloponoriteľné plavidlo bolo vyrobené zo sklenených vlákien a preglejkových panelov pripevnených k rámu. Na jednej strane má namontované tri svetlá a natreté je svetlomodrou farbou. Má dva motory s výkonom 200 koní (147,1 kW) a ovláda sa zvnútra.



Šéf španielskej polície Rafael Pérez uviedol, že ponorka nikdy nevyplávala. Podľa neho sa mala na otvorenom mori stretnúť s "materskou loďou", z ktorej mali na jej palubu preložiť kontraband drog, pravdepodobne kokaínu. S drogou sa potom mala vrátiť do Španielska.



Pérez prirovnal plavidlo k ľadovcu - v praxi by bolo takmer celé pod vodou. Z inej lode alebo vrtuľníka by bol viditeľný iba jeho vrch.



Podobné plavidlá na pašovanie drog boli v minulosti objavené v Atlantickom oceáne, najmä pri pobreží Strednej a Južnej Ameriky. Málokedy bývajú schopné úplne sa ponoriť.



Počas spomínanej policajnej operácie proti údajnému medzinárodnému pašeráckemu gangu boli na rôznych miestach v Španielsku zhabané stovky kilogramov kokaínu, hašiša a marihuany. Zadržaných bolo 52 osôb. Do operácie boli zapojení aj policajti z Kolumbie, USA, Británie, Holandska a Portugalska.