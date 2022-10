Polícia zhabala pri razii množstvo zbraní vyrobených na 3D tlačiarni

Londýn 12. októbra (TASR) - Londýnska polícia zhabala pri razii v podozrivej továrni na severozápade Londýna obrovské množstvo zbraní a nábojov vyrobených pomocou 3D tlačiarne a zadržala dvoch podozrivých mužov. V stredu to oznámila miestna polícia, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a PA Media.



"Našli sme veľké množstvo komponentov, ktoré by sa dali použiť na výrobu zbraní, a veríme, že vyrábané strelné zbrane sú určené na predaj," povedal vedúci vyšetrovania Paul Brogden. Podľa jeho slov to poukazuje na rastúcu hrozbu výroby zbraní pomocou 3D tlačiarní.



"Táto operácia ukazuje, ako sa aj naďalej neúnavne zameriavame na tých, ktorí sa pokúšajú dostať smrtiace strelné zbrane do ulíc Londýna," dodal Brogden.



Razia sa uskutočnila v piatok 7. októbra. Zadržaných dvoch mužov pre podozrenie z páchania trestnej činnosti prepustil na kauciu až do súdneho pojednávania v novembri.