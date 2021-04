Polícia zhabala v prístave Ploče zásielku kokaínu za 57 miliónov eur

Záhreb 15. apríla (TASR) - Viac než pol tony kokaínu objavila a zhabala chorvátska polícia v prístavnom meste Ploče na pobreží Jadranského mora. Kontraband bol ukrytý v debnách s ovocím, informovala v stredu tlačová agentúra AP.



Podľa miestnych médií ide o jeden z najväčších nálezov narkotík v Chorvátsku. Polícia ho pomocou špeciálne vycvičených psov vypátrala kontraband už pred dvoma. V spolupráci s colnými úradmi objavila 575 kilogramov kokaínu počas náhodnej obhliadky kontajnerov, ktoré dorazili do prístavu z Južnej Ameriky. Komu bola zásielka adresovaná, sa zatiaľ nevie. V súvislosti s prípadom dosiaľ nikoho nezatkli.



Podľa odhadov polície by mali zhabané drogy na čiernom trhu hodnotu vyše 57 miliónov eur. V súvislosti s nálezom prebieha medzinárodné vyšetrovanie, úrady preto médiám neposkytli ďalšie informácie. Chorvátska polícia tvrdí, že zásielka smerovala do iných okolitých krajín.



Mesto Ploče sa nachádza neďaleko hlavnej turistickej destinácie Dubrovník.