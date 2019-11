VIDEO:Polícia zverejnila videozáznam z lúpeže v drážďanskej klenotnici

Drážďany 26. novembra (TASR) - Nemecká polícia zverejnila na internete časť záznamu z bezpečnostných kamier, ktoré zachytili, ako neznámi páchatelia v pondelok nadránom ulúpili historické klenoty z múzea Grünes Gewölbe (Zelená klenba) v Drážďanoch. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že sa na tomto čine podieľali aj ďalšie osoby, a hľadajú možných svedkov vlámania, informovala tlačová agentúra DPA.



Do prísne stráženej klenotnice Rezidenčného zámku v centre metropoly Saska vniklo viacero osôb, ktorým sa podarilo ukradnúť klenoty z 18. storočia s nevyčísliteľnou hodnotou. Na zverejnených záberoch vidieť dve postavy, ako prichádzajú s baterkami, na čo sa jedna z nich snaží rozbiť vitrínu sekerou.







Podľa vyjadrenia vyšetrovateľov sa lupiči dostali dovnútra cez okno na prízemí a zamerali sa práve na klenotnicu Grünes Gewölbe, odkiaľ zmizol zatiaľ nešpecifikovaný počet predmetov. Išlo o časti troch súprav klenotov vykladaných diamantmi z 18. storočia. Celá lúpež trvala iba niekoľko minút a páchatelia unikli na aute typu Audi A6.



Generálna riaditeľka Štátnych umeleckých zbierok v Drážďanoch Marion Ackermannová uviedla v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii s políciou, že hodnotu ukradnutých klenotov nedokáže odhadnúť. V rukách lupičov mohlo skončiť až 100 predmetov zo súprav, ktoré pozostávajú zo spôn, gombíkov, medailí, náplecníkov, šerp a ozdôb na klobúky a palice. Okrem diamantov sa na nich nachádzajú aj smaragdy, rubíny a zafíry.



Podľa Ackermannovej sú tieto klenoty príliš známe na to, aby ich bolo možné predať bežným spôsobom. Polícia vytvorila špeciálnu 20-člennú komisiu s cieľom vypátrať páchateľov lúpeže.



Niektoré denníky zverejnili správy, podľa ktorých mohla byť v čase lúpeže prerušená dodávka elektriny do múzea v dôsledku požiaru rozvodnej skrine. Hovorkyňa energetického podniku Drewag potvrdila, že rozvodná skriňa musela byť odpojená, nebolo však jasné, či tento výpadok s lúpežou súvisí. Šéf kriminalistov Volker Lange povedal, že pouličné osvetlenie v okolí múzea bolo vypnuté a bola tam "úplná tma".



Drážďanský Rezidenčný zámok bol v pondelok zatvorený pre verejnosť. Na ozname v angličtine sa uvádzalo, že je neprístupný z "organizačných dôvodov". Niektorí z prítomných zamestnancov mali v očiach slzy, zatiaľ čo saský krajinský premiér Michael Kretschmer vyhlásil, že okradnutí boli všetci obyvatelia tejto spolkovej krajiny.