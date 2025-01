Polícii sa nepodarilo identifikovať obete tragického požiaru v Moste

Praha 13. januára (TASR) - Česká polícia naďalej zisťuje totožnosť obetí sobotného nočného požiaru v reštaurácii v severočeskom meste Most a snaží sa ich identifikovať na základe vzoriek DNA, uviedla v pondelok v tlačovej správe. Snaží sa ich identifikovať na základe vzoriek DNA. V nemocniciach podľa stanice ČT24 zostáva sedem zranených, pričom stav troch z nich je kritický, informuje spravodajkyňa TASR.



"V súčasnej dobe prebiehajú súdne pitvy a porovnávanie stôp na Kriminalistickom ústave v Prahe za účelom identifikácie obetí," uviedla polícia. Podotkla, že pracuje s niekoľkými vyšetrovacími verziami vzniku požiaru a žiadnu z nich nie je v súčasnosti možné vylúčiť. "Akékoľvek informácie o možných príčinách tragédie, ktoré sa vyskytujú vo verejnom priestore, sú len špekulácie," zdôraznila.



Hasiči ešte v nedeľu strhli a odviezli ohorené kusy predzáhradky. Budovu, ktorá vyhorela, čaká čiastočná demolácia, potom by mala prejsť rekonštrukciou. Podľa majiteľa nehnuteľnosti už na mieste zrejme reštaurácia nebude.



Primátor mesta Most Marek Hrvol a hajtman Úsťanského kraja Richard Brabec v pondelok na mimoriadnom brífingu oznámili, že budú prebiehať kontroly reštauračných zariadení, ktoré tiež používajú mobilné plynové ohrievače, a to nielen v Moste, ale v celom kraji.



"Je to jedna z najväčších tragédií v novodobej histórii kraja. Rada kraja sa zaoberala tým, čo urobiť, aby sa takáto situácia už neopakovala. Chceme, aby boli kontroly podobných zariadení a práve tam, kde používajú mobilné plynové ohrievače. V tejto chvíli nie je úplne jasná príčina. Ale my sme tu na to, aby sme reagovali hneď," povedal Brabec. Predpokladá, že kontroly sa postupne rozbehnú po celej republike. Hrvol dodal, že mesto zriadi bankový účet, kde budú môcť ľudia prispieť na pomoc pozostalým a zraneným.



V sobotu (11.1.) po 23.00 h vypukol v reštaurácii U Kojota v Moste rozsiahly požiar, pri ktorom zomrelo šesť osôb a osem ďalších bolo zranených. Na mieste zasahovali všetky zložky Integrovaného záchranného systému - desiatky hasičov, policajtov a tiež policajný psychológ a intervent. Špecialisti z takzvaného DVI tímu (Disaster Victim Identification) miesto obhliadli sférickým snímaním. Tento postup podľa polície umožňuje vytvoriť digitálny model priestoru, ktorý je potom možné analyzovať.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)