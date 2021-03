Políciu kritizujú za zásah proti davu, ktorí si pripomenul Everardovú

Londýn 14. marca (TASR) - Londýnska polícia čelí ostrej kritike po zásahu proti účastníkom pietnej spomienky, na ktorej si uctili pamiatku zavraždenej Sarah Everardovej. Jej mŕtve telo sa našlo tento týždeň v lese v juhoanglickom meste Kent. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Policajti zakročili proti niektorým účastníkom niekoľkotisícového davu, ktorý sa napriek protipandemickým opatreniam zhromaždil v sobotu večer v parku Clapham Common v londýnskej štvrti Clapham - neďaleko miesta, kde 3. marca 33-ročnú Everardovú naposledy zachytila bezpečnostná kamera.



Zábery na sociálnych sieťach ukazujú, ako policajti zadržiavajú a spútavajú niektorých účastníkov zhromaždenia, čo vyvolalo kritiku naprieč celým politickým spektrom. Štyroch ľudí zatkli za priestupky proti verejnému poriadku a porušenie protipandemických opatrení.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová a londýnsky starosta Sadiq Khan uviedli, že Metropolitnú políciu už požiadali o vysvetlenie spôsobu, akým jej príslušníci zasiahli proti účastníkom pietnej spomienky v parku Clapham Common. Niektorí politici tiež vyzývajú šéfku londýnskej Metropolitnej polície Cressidu Dickovú, aby odstúpila.



"Stovky ľudí boli na seba natlačené, čo predstavuje skutočné riziko ľahkého prenosu ochorenia COVID-19," uviedla Helen Ballová z Metropolitnej polície. Dodala, že malá skupina ľudí začala ohrozovať policajtov a hádzať do nich rôzne predmety. "Absolútne sme nechceli byť v pozícii, v ktorej je nevyhnutné presadzovanie práva. Do tejto pozície sme však boli postavení z dôvodu prvoradej potreby chrániť bezpečnosť ľudí," dodala.



Everardovej telo sa po rozsiahlom pátraní našlo v lesoch pri meste Ashford v grófstve Kent, približne 78 kilometrov od miesta, kde ju videli naposledy. Nezvestná bola od 3. marca, keď vo večerných hodinách peši odišla z domu svojho známeho v južnom Londýne.



Patelová v súvislosti s prípadom ubezpečila, že podnikne opatrenia na posilnenie bezpečnosti žien. "Každá žena a každé dievča by mala mať zaručenú slobodu chodiť po ulici bez najmenšieho strachu z obťažovania, zneužitia alebo násilia," napísala ministerka vo štvrtok na Twitteri. Mnohé obyvateľky britskej metropoly a jej okolia sa totiž v súvislosti s prípadom začali obávať o svoju bezpečnosť.



V piatok Metropolitná polícia uviedla, že v rámci vyšetrovania tohto prípadu bolo vznesené obvinenie z únosu a vraždy voči príslušníkovi MPS Wayneovi Couzensovi (48), ktorý pracoval na úseku ochrany diplomatických objektov. V čase zmiznutia Everardovej nebol v službe. Policajta Couzensa zatkli aj pre podozrenie z obnažovania sa na verejnosti, nesúvisiace s prípadom Everardovej.