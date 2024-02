Politici PiS sa dostali do potýčky s parlamentnou ochrankou

Varšava 7. februára (TASR) - Dvaja politici z poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) sa v stredu dostali do potýčky s ochrankou pred budovou poľského parlamentu vo Varšave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Bývalý poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski a jeho bývalý zástupca Maciej Wasik sa dostali do potýčky po tom, ako im ochranka zakázala zúčastniť sa plenárneho zasadnutia Sejmu, dolnej komory poľského parlamentu. Politikom ponúkli možnosť sledovať zasadnutie z miesta určeného pre verejnosť.



Kamiňského a Wasika vlani v decembri odsúdili na dvojročný trest odňatia slobody za zneužitie právomoci, čím stratili svoj parlamentný mandát. Poľský prezident Andrzej Duda im následne udelil amnestiu.



Podľa článku 99, paragrafu 3 poľskej ústavy, "nemôže byť do Sejmu či do Senátu zvolený nikto, koho odsúdili na trest odňatia slobody za trestný čin, ktorý schápal zámerne". Viacerí nezávislí odborníci na právo potvrdili, že na tom nič nemení ani amnestia prezidenta.



PiS napriek tomu žiada, aby Kamiňski a Wasik dostali svoj mandát naspäť. V posledných týždňoch sa stala táto otázka ústredným bodom sporu medzi novozvolenou vládou poľského premiéra Donalda Tuska a stranou PiS s jej spojencom Dudom.