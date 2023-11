Politici reagujú na úmrtie Karla Schwarzenberga

Bratislava 12. novembra (TASR) - Viacerí politici považujú úmrtie Karla Schwarzenberga za odchod významnej osobnosti. Zároveň vyjadrili sústrasť jeho rodine a blízkym. Bývalý minister zahraničných vecí ČR a predseda strany TOP 09 zomrel vo veku 85 rokov.



"Odišiel vzácny človek, ktorý bol bytostný demokrat a humanista, bojovník za slobodu a priateľ Slovenska," uviedol líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Schwarzenbergovi podľa neho patrí vďaka za to, že sa zaslúžil o demokraciu v Československu.



Úprimnú sústrasť vyjadril aj šéf SNS Andrej Danko. "Nerád by som ho v deň úmrtia komentoval politicky, ale bol významná osobnosť," skonštatoval.



Hnutie Slovensko podotklo, že Schwarzenberg po sebe zanechal odkaz, ktorý by mali nasledovať všetci politici. "Svojím životným príbehom dokázal, že aj politik môže byť slušný, neskorumpovaný, a pritom dokáže pracovať pre ľudí," uviedlo.



Karel Schwarzenberg (celým menom Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, knieža zo Schwarzenbergu), potomok šľachtického rodu Schwarzenbergovcov, sa narodil 10. decembra 1937 v Prahe. Študoval právo vo Viedni a Grazi a v Mníchove lesníctvo. V júli 1990 bol vymenovaný za kancelára prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Václava Havla. Ministrom zahraničných vecí ČR bol od januára 2007 do mája 2009 a od júla 2010 do júla 2013. Spolu s Miroslavom Kalouskom založili v júni 2009 stranu TOP 09.