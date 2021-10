Politici spomínaní v Pandora Papers tvrdia, že neporušovali zákony

Český premiér Andrej Babiš, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Praha/Ammán/Moskva/Londýn/Štrasburg 4. októbra (TASR) - Lídri mnohých krajín sveta, ktorých mená sa spomínajú vo vyšetrovaní Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ), ktoré dostalo označenie Pandora Papers, deklarujú, že neporušovali zákon.V nedeľu zverejnené zistenia sú založené na rozsiahlom úniku dokumentov označovaných ako Pandora Papers, ktoré odhaľujú offshorové aktivity a skryté majetky viac než stovky miliardárov a vyše 35 súčasných i bývalých hláv štátov a vlád.Okrem napr. českého premiéra Andreja Babiša sú medzi nimi aj jordánsky kráľ Abdalláh II. či britský expremiér Tony Blair, ale aj ľudia v okolí ruského prezidenta Vladimira Putina či jeho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského.Jordánsky kráľ Abdalláh II. odmietol, že by jeho nákup luxusných nehnuteľností v zahraničí bol nezákonný, informovala v pondelok agentúra AP. Kráľovský palác na vysvetlenie dodal, že informácie o tomto kráľovom majetku nie zverejnenéPodľa Pandora Papers kráľ Abdalláh II. prostredníctvom offshorových spoločností získal 14 domov v USA a Británii v celkovej hodnote vyše 106 miliónov dolárov. Podľa kráľa však na to neboli nákupoch použité žiadne vládne prostriedky. Okrem toho tvrdí, že väčšinu nehnuteľností, ktoré získal, potrebuje na oficiálne akcie.V kauze Pandora Papers sa spomína aj meno českého premiéra Andreja Babiša, ktorý si údajne cez svoje offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún (takmer 16 miliónov eur), za ktoré si potom kúpil nehnuteľnosti na francúzskej Riviére.Podľa novinárov tieto transakcie niesli znaky prania špinavých peňazí.Samotný Babiš vo svojej reakcii poprel akékoľvek nezákonné alebo nemorálne konanie. Zdôraznil pritom, že uvedené nákupy nehnuteľností uskutočňoval ešte v čase, keď nepôsobil v politike a že všetky peniaze riadne zdanil. Zverejnené odhalenia označil za pokus o jeho očiernenie pred budúcotýždňovými parlamentnými voľbami v Česku.V dokumentoch Pandora Papers sa spomínajú aj ďalší svetoví štátnici: kým napr. jordánsky kráľ Abdalláh II. si tajne kupoval nehnuteľnosti v Malibu, vo Washingtone či v Londýne, cyperský prezident Nikos Anastasiades zase založil firmu, ktorá pomohla ukryť majetky ruského miliardára.Kenský prezident Uhuru Kenyatta jeho príbuzní získali prostredníctvom spoločností v daňových rajoch majetky za 30 miliónov dolárov.RIA Novosti tvrdí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vlastnil so svojimi partnermi z oblasti produkcie zábavných programov sieť offshorových spoločností so sídlami na britských Panenských ostrovoch, Cypre a Belize. AP dodala, že počas predvolebnej kampane Zelenskyj previedol svoj podiel v offshorovej firme na svojho známeho, ale nie je isté, či mal z toho osobný prospech.Ukrajinský exprezident Petro Porošenko v reakcii na tieto informácie uviedol, že zmienka o Zelenskom v Pandora Papers jeNa zozname Pandora Papers sú aj viacerí blízki spolupracovníci a známi ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ však podľa vyjadrenia jeho hovorcu z pondelka nevidí dôvod na preverovanie zverejnených informácií. Hovorca Dmitrij Peskov vysvetlil, že Pandora Papers sa javia ako. Dodal, že vyjadriť sa by bolo možné, ak by šloAgentúra AP napr. pripomenula odhalenie novinárov ICIJ, že Putinov imidžmejker a generálny riaditeľ poprednej ruskej televíznej stanice Konstantin Ernst získal zľavu na nákup a rozvoj kín v Moskve po tom, čo režíroval zimné olympijské hry 2014 v Soči. Ernst však podľa agentúry RIA Novosti tvrdí, že táto dohoda nebola tajná a odmietol návrhy, že by mu bolo poskytnuté nejaké špeciálne zaobchádzanie.RIA Novosti dodala, že v materiáloch Pandora Papers sa objavuje aj meno gruzínskeho miliardára Bidzinu Ivanišviliho, ktorý bol zakladateľom vládnej strany Gruzínsky sen, ale aj 12 offshorových spoločností.Britský expremiér Tony Blair aj s manželkou sa v kauze spomínajú v súvislosti s podozrivou kúpou luxusného domu v Londýne.Blairovci tvrdenia Pandora Papers vo svojom vyhlásení pre tlač odmietli s tým, žePakistanský premiér Imran Chán už v nedeľu avizoval, že vláda začne s vyšetrovanímPandora Papers. Dodal, že ak sa zistí akékoľvek previnenie,V materiáloch Pandora Papers nie sú žiadne informácie o samotnom Chánovi, ale figurujú v ňom ľudia z jeho okolia, ako aj členovia pakistanskej vlády.Podobné vyšetrovanie ako v Pakistane avizovala v súvislosti s Pandora Papers aj India. Situáciu sledujú i v Nemecku, kde chcú s vyjadrením a komentárom počkať na zverejnenie všetkých odhalení.Okrem politikov sa v materiáloch Pandora Papers spomínajú aj mená miliardárov, celebrít, náboženských vodcov i dílerov drog, ktorí za posledné štvrťstoročie vložili svoje investície do nákupu exkluzívnych nehnuteľností, domov na pobreží, jácht a podobne.Medzi celebritami je meno speváčky Shakira, ktorej hovorca odmietol informácie publikované o nej v Pandora Papers.K miliardárom uvedeným v správe ICIJ patria turecký stavebný magnát Erman Ilicak i Robert T. Brockman, bývalý generálny riaditeľ softvérového výrobcu Reynolds & Reynolds, ale aj bývalý viceprezident ropnej spoločnosti Lukoil Viktor Fedotov, ktorý sa medzičasom stal občanom Británie. Podľa správy boli mnohé z účtov týchto veľkopodnikateľov prispôsobené tomu, aby sa vyhýbali daniam a zatajovali svoj majetok.Na vyšetrovaní sa podľa agentúry AFP podieľalo približne 600 novinárov z desiatok svetových médií vrátane denníkov The Washington Post a The Guardian. Zistenia sú založené na úniku približne 11,9 milióna dokumentov od spoločností poskytujúcich finančné služby.povedal Sven Giegold, poslanec za zelených v Európskom parlamente.vyhlásil a dodal, žeOxfam International, britské konzorcium charitatívnych organizácií, ocenilo Pandora Papers za odhalenie prípadov, keď chamtivosť lídrov pripravila ich krajiny o daňové príjmy, ktoré by bolo možné použiť na financovanie programov a projektov preuviedol vo vyhlásení Oxfam.deklaroval Oxfam.Agentúra AP napísala, že Pandora Papers nadväzujú na podobný projekt vydaný v roku 2016 s názvom Panama Papers a zostavený rovnakou novinárskou skupinou.Najnovšie odhalenie je ešte rozsiahlejšie a prináša takmer tri terabajty údajov - čo je podľa AP ekvivalent zhruba 750.000 fotografií na smartfóne.Ide o informácie, ktoré unikli od 14 rôznych poskytovateľov služieb podnikajúcich v 38 rôznych jurisdikciách sveta. Záznamy pochádzajú zo 70. rokov minulého storočia, ale väčšina súborov sa datuje od roku 1996 do roku 2020.Na rozdiel od toho, Panama Papers zhromaždili 2,6 terabajtov údajov, ktoré unikli z dnes už neexistujúcej právnickej firmy Mossack Fonseca, ktorá sa nachádzala v krajine, ktorá inšpirovala pri výbere názvu mena tohto projektu.