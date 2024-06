Politici upozorňujú na návrh EÚ na obmedzenie detskej pornografie

Brusel 18. júna (TASR) - Tridsaťšesť zákonodarcov v liste vyzvalo členské štáty Európskej únie, aby hlasovali proti nariadeniu, na základe ktorého by technologické spoločnosti museli monitorovať svoje sociálne platformy pre obsah súvisiaci so sexuálnym zneužívaním detí. Politici tvrdia, že by to narušilo základné práva ľudí v EÚ a obávajú sa dohľadu nad súkromím. S odvolaním sa na otvorený list o tom v utorok informovala agentúra DPA.



Európska komisia v roku 2022 predstavila nariadenie, ktorého účelom je obmedziť šírenie materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. Podľa neho by boli sociálne platformy povinné nahliadať do súkromných konzervácií s cieľom hľadať v nich určité identifikačné znaky, ktoré by mohli upozorniť na akékoľvek podozrivé aktivity. Na základe súčasného zákona je tento monitoring dobrovoľný.



Kritici tento návrh eurokomisie označili ako snahu o kontrolu súkromných správ. Podľa nich ide o pokus skenovať všetku komunikáciu v online priestore vrátane zašifrovaných konverzácií, čo vyvoláva obavy z hromadného dohľadu.



Očakáva sa, že veľvyslanci členských štátov EÚ budú o tejto záležitosti rokovať v stredu. Európski aj národní poslanci ich v otvorenom liste vyzvali, aby hlasovali proti návrhu. V tejto súvislosti vyzývajú na ochranu práva anonymného používania internetu, ako aj posilnenia šifrovania typu "end-to-end".



Tvrdia, že na účinný boj proti sexuálneho zneužívaniu detí je potrebných viac zdrojov aj cielená koordinácia medzi európskymi orgánmi činnými v trestnom konaní.



"Namiesto účinnej ochrany detí pred sexualizovaným násilím na internete kompromisný návrh naďalej masívne zasahuje do ochrany digitálneho súkromia každého človeka," uviedol pre DPA poslanec za nemeckú stranu Zelených Tobias Barechle.