Politici z EÚ a USA žiadajú vyvodenie zodpovednosti voči Putinovi

Mníchov 17. februára (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová a americký republikánsky senátor Lindsey Graham v piatok na 59. Mníchovskej bezpečnostnej konferencii žiadali vyvodenie právnych následkov voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v spojitosti s ruskou útočnou vojnou na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Voči Putinovi musí byť vyvodená zodpovednosť za zločiny agresie, inak sa bude história znova opakovať, uviedla prostredníctvom oficiálneho tlmočníka Kallasová. Graham dodal, že ak Putin vyviazne beztrestne, v budúcnosti sa takéto činy môžu opakovať.



Kallasová pripomenula, že Putin môže pred Medzinárodným trestným súdom (ICC) v Haagu čeliť obvineniam z vojnových zločinov, nie však zo zločinov agresie voči Ukrajine. Na to bude podľa jej slov potrebný osobitný súdny dvor.



ICC nemôže stíhať "zločin agresie", ak dotknuté krajiny neratifikovali Rímsky štatút, ktorým sa ustanovil Medzinárodný trestný súd. Doteraz to neurobili Rusko ani Ukrajina, pripomína DPA.



"V tejto útočnej vojne sa nevzdáme a nezabudneme," povedal Graham a dodal, že Putinove barbarské činy musia byť potrestané. "Na to potrebujeme súdny dvor, európsky súdny dvor, ktorý sa bude venovať trestným činom agresie," dodal americký senátor.



Americká Republikánska i Demokratická strana sa podľa jeho slov zhodujú, že voči Putinovi musí byť vyvodená zodpovednosť.