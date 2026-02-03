< sekcia Zahraničie
Politické divadlo, ktoré nič neprinesie, rozčuľoval sa Babiš
Opozičné strany chcú podľa českého premiéra Andreja Babiša urobiť z SMS správ ministra zahraničných vecí Petra Macinku mega škandál a morálnu katastrofu, hoci sami ich politici majú mnoho káuz.
Autor TASR
Praha 3. februára (TASR) - Opozičné strany chcú podľa českého premiéra Andreja Babiša urobiť z SMS správ ministra zahraničných vecí Petra Macinku mega škandál a morálnu katastrofu, hoci sami ich politici majú mnoho káuz. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš považuje schôdzu o vyslovení nedôvery svojej vláde za zbytočnú, pretože nič nové neprinesie. Výsledkom bude iba to, že kabinet nemôže pracovať.
„Vy zvolávate schôdzu pre súkromnú SMS konverzáciu, pri ktorej snáď všetci experti hovoria, že o žiadne vydieranie nešlo. Hoci nepopieram, že pán Macinka zvolil svoje slová nešťastne a nemal komunikovať s prezidentovým priateľom po boku, dokonca si s ním telefonoval. Nerozumiem tomu, ja komunikujem priamo s pánom prezidentom,“ začal Babiš svoj prejav v miernom tóne.
Podotkol, že kým v minulosti hrozili nevymenovaním členov vlády prezidenti Václav Klaus či Miloš Zeman, išlo podľa niektorých médií vraj o „odporné porušovanie ústavy“. Keď odmietne vymenovať ministra súčasný prezident Petr Pavel, označujú to za chvályhodnú ochranu demokracie, tvrdil český premiér.
Zopakoval, že s prezidentom sa súdiť nechce. Považuje za škodu, že sa Pavel rozhodol za ministra životného prostredia nevymenovať poslanca Motoristov Filipa Turka, situáciu chce však upokojiť. „Ja s ním (Pavlom, pozn. TASR) budem zajtra hovoriť a myslím si, že je záujem, aby sme tú situáciu upokojili, aby sa stále nehovorilo len o tomto spore,“ avizoval predseda vlády.
Strany bývalej vlády sa podľa jeho slov rozhodli, že z SMS kauzy urobia „bezpečnostnú hrozbu, morálnu katastrofu a dôvod na zvrhnutie vlády“. „Robíte tu z dvoch SMS nejaký mega škandál... Ak niečo táto schôdza skutočne nie je, tak to nie je spontánna obrana demokracie. Je to politické divadlo alebo skôr kabaret, festival pokrytectva,“ stupňoval svoj prejav.
Opozícia sa podľa Babiša tvári, akoby doteraz štyri roky nevládla. Urobila by vraj lepšie, ak by sa nikde neukazovala. Súčasné opozičné strany podľa neho nedokážu akceptovať, že prehrali voľby. Potom začal postupne vymenúvať všetky kauzy minulej vlády a detailne hovoril o tom, čo údajne v minulosti urobili opoziční lídri.
V takmer hodinovom prejave sa dostal aj k Agrofertu, za ktorý by opozícia vraj mala byť vďačná, k svojmu konfliktu záujmov či ku kauze Čapí hnízdo, ktorú označil za politický proces.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
